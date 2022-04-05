鬼鬼憶黑澀會當年啥都不怕　超強舞技驚呆《原子》選手

從《黑澀會美眉》團體出身的鬼鬼（吳映潔），跨足演員、歌手、主持，出道多年經驗豐富，首次在最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》擔任助力導師，與選手合作舞台表演她的暢銷歌曲《Sugar Rush》，從韓國回來的實力果然一見面就讓選手驚呆，選手紛紛表示：「原本以為練好了，但跟老師一起發現她好像跳了超強進階版！」直呼鬼鬼舞台魅力太強大！





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▲鬼鬼跨行主持，創下《來吧！營業中》收視新高。（圖／TVBS提供）

《原子少年ATOM BOYZ》由Ella陳嘉樺、坤達、周湯豪、田一德組成導師陣容。為了讓參賽選手們實際獲得藝人及明星導師的專業指導，製作單位安排導師們親自加入合作表演，在第二場賽制中進行合作舞台，也請到女團出身的鬼鬼擔任助力導師。節目由四千多位少年挑選出80人，依照各自的風格與專長分成八大行星。選手將在比賽中賣力演出，爭取最後的出道機會。





▲鬼鬼曾去韓國出道，獲得粉絲支持。（圖／avex taiwan 提供）

從16歲就加入《我愛黑澀會》，鬼鬼與平均年紀不到20歲的選手們交流，完全沒有代溝，聽聞選手們擔心團員外型較偏向可愛、鄰家男孩型，而不被其他團當對手，她像小姐姐一樣分享當年出道歷史，直呼「就是小才甚麼都不怕啊！就算沒人把你當作一回事，就靠淘汰賽來比實力！」











鬼鬼更表示當時比賽更多更密集，從表演到造型還要自己想，「你們可以專心比賽很幸福欸！」短短的練習時間內給選手們上了一課。而作為助力導師，必須從10位選手中選擇上場5人，發現沒被選上的團員們很沮喪表情都垮了，鬼鬼還提議要自拍，拚命想搞笑跟安慰落選團員的舉動讓弟弟們超暖心！





除了導師的評選，粉絲與觀眾也掌握的人氣投票的結果，第三輪人氣投票將於4/6正式開始透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後正式出道，都需要粉絲及觀眾的支持！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出





《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架



