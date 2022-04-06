泰國估潑水節假期後　疫情將再有一波高峰

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年的宋干節落在4月13日到15日，加上16和17日的週末，形成了5天連假。大型的人潮返鄉可能會帶來2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，目前泰國每日新增確診數約在2萬2000例到2萬5000例之間，每日新增死亡人數介於80人到100人之間，約有500位病患依賴呼吸器。
民族報（The Nation）報導，公共衛生部疾病管制署預估，即使多數民眾遵守防疫規定，宋干節連假假期後也就是4月19日開始到5月疫情將會達到一個高峰，每日新增確診人數達到5萬人，死亡人數破百，900人需要依賴呼吸器維生。
這些數字是較為樂觀的預測，疾病管制署評估最糟的狀況是每日新增超過10萬人，每日新增死亡超過250人，需要呼吸器的病人增加到1700人。疾病管制數指出，Omicron造成的重症比較少，但傳播速度是之前病毒的2到3倍。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導指出，為了因應宋干節假期後可能爆增的感染人數，國家衛生安全辦公室（National Health Security Office）將現有的1330熱線分為一般民眾可撥的分機和高危險族群如老人、慢性疾病病人和兒童可撥的分機，依照民眾不同的症狀和身體狀況給予不同的治療建議。（編輯：高照芬）1110405