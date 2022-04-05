名家論壇》單厚之／只有嘴炮的「新台灣模式」防疫

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眼見疫情是回不去了，行政院長蘇貞昌立刻喊出「新台灣模式」，說是「正常生活、積極防疫、穩健開放」，但立刻就遭雙北質疑，「清零還是共存要說清楚」。蘇貞昌的話講得好聽，但其實根本是互相矛盾的，所謂的「新台灣模式」，不過是政治預防針。
用簡單的話翻譯蘇貞昌的12字真言，如果疫情僥倖能獲得控制，就是政府英明，完成了蘇貞昌所說的「正常生活、穩健防疫」；萬一疫情失控，就是政府早有洞見，所以蘇揆才會指示「正常生活、穩健開放」。不管怎樣，蘇貞昌都立於不敗之地。
世界各國之所以選擇「與病毒共存」，其實是因為「沒有選擇」。正如指揮中心近日公布的數字，Omicorn有高達99.78%是無症狀或輕症患者，患者根本沒有症狀、不知道自己染疫，怎麼可能去求醫或做篩檢？
一個不造成任何不適的「病」，究竟還能不能算是「病」恐怕都值得商榷，遑論投入大量的資源、社會成本去預防，甚至不成比例的限制人民的自由。這也是為什麼全球只剩下海峽兩岸還煞有介事的全力防堵，一個是不民主、一個是太民粹。
雙北之所以要問清楚「清零還是共存」，是因為這是兩個完全背道而馳的防疫思維。清零，是不計一切代價，不斷的提高NPI（非藥物介入措施，如戴口罩、禁內用、居家隔離、封城），來阻斷病毒的傳染途徑。而為了要提高NPI，就必須要限制、剝奪人民的自由，就沒有所謂「正常生活」這件事。
而「與病毒共存」則是把「正常生活」放在優先，不把NPI當成最重要的手段，而把資源和重點放在染疫者的醫療照顧上，只要染疫者能夠獲得及時、適當的照顧，其成本將遠低於「清零」的社會成本。
過去2年多的防疫，台灣一直走的是「清零」的思維，政府手上拿著棒子，告訴人民你這個不行、那個不行，這個重罰、那個重罰，把無數的人民「關」在防疫旅館或家裡。一個只有棒子、沒有胡蘿蔔的防疫政策，本來就是違背人性的，但台灣民眾也忍受了將近2年，但從這次連假的情況來看，顯然是已經無以為繼了。
如今不得不走到「共存」這條路，政府首先就該丟掉手中的「棒子」，改拿些「胡蘿蔔」讓民眾配合。不斷提高NPI，動輒舉家隔離，甚至公布個資讓鄉民公審，只會讓民眾因為擔心被匡列、被隔離、被限制自由，所以諱疾忌醫。政府應該要思考的是，如何消除民眾的疑慮，讓更多的人願意打疫苗、自主篩檢、有疑慮就去就醫，儘早獲得必要的照顧。
雖然嘴上喊出「新台灣模式」，但實際上政府是「清零無力、開放無膽」，明知道不可能清零，卻也不敢開放，明知道人民已經受不了，卻不敢把手上的鞭子放下，結果必然導致人民更不願主動配合防疫，台灣也就必然與「共存」更遠了。這種口惠實不至的「新台灣模式」，根本沒有防疫思維的改變或進化，不過是兩手一攤的嘴炮而已。
●作者：單厚之／資深媒體人
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