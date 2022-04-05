內幕／陳時中桃園民調大幅領先　羅智強掀藍營鯰魚效應

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從數據比對可分析，態度較低調的魯明哲、萬美玲雖不斷被點名，但在羅智強近日的操作中被邊緣化，失去聲量，造成民調的下滑，反觀因內鬥而成為新聞焦點的羅智強、呂玉玲支持度則緩緩上升。
不過，陳時中與鄭運鵬兩人民調皆高於藍營所有潛在候選人，其中，陳時中則是大幅領先。至於國民黨黨內互比，目前民調最強仍是魯，但有下降趨勢，羅升至第二名，呂玉玲民調首次破10%，縣市出想選市長的人愈積極表態，民調愈有上升空間。
對此，台北市議員游淑慧受訪表示，國民黨有意參選的人在現階段受到密集關注與討論，一定會出現鯰魚效應，低調的就會被邊緣化，參選的人氣勢越來越高，在聲量上就會產生效應。
至於黨中央願退一步舉辦初選的可能性，游表示，權力不操之在羅智強之手，但建議黨內將複雜的事情簡單化，現在就是因為沒有按照慣例，提名過程才會變得很複雜。
一名地方人士指出，羅智強放給游淑慧、徐巧芯的電話內容其實不符合事實，可能因情緒而不經意渲染、過度解讀。據該人士了解，朱立倫是以說之以理的態度及大局為重的角度說服他，並非威脅口吻；他也認為，有意參選的人應與地方協調，不該是以這樣的方式強硬出場。
該人士直言，徐巧芯、游淑慧並非桃園市議員，如今秉持的論調恐怕重傷國民黨，讓藍營越陷越亂、年底大選越看越悲觀，無助於大局，又影響當地選情。
另一名知情人士表示，朱、羅的電話內容在政治道德上不應流出，以邏輯推斷，也太不可能講到這種程度。至於魯明哲動向，該人士表示，日前國民黨秘書長黃健庭再次徵詢魯明哲後，魯仍未給予正面答覆，因深知對手擁有大量行政資源的對手，藍營唯有團結才有可能打贏選戰。況且，魯明哲上任立委才兩年，若此時參選，等同破壞了當初與選民的約定，因此他不會主動參選，將繼續維持低調，不過也做好隨時為黨奉獻準備。
該人士說，雖然近來桃園市長選情來自黨內外的炮火猛烈，但魯明哲始終低調，希望黨內能在團結的前提下，找出最強的提名人，並強調自已對抬轎比坐轎更有興趣，希望能化解藍營支持者對於桃園選情的憂慮。
然而近期羅派、呂派鬧翻，基層擔心「一手好牌打到相公」，該知情人士強調，羅智強議員行腳桃園，成功炒熱藍營選情與話題性，但鑑於過去的例子，國民黨經過激烈初選後，往往因初選裂痕，無法團結造成力量分散，就如羅智強行腳替桃園選戰煮沸了一桶水，最後如果他無法獲得提名，黨中央也應該設法排解，不要讓這桶沸水往國民黨或提名人身上澆下去，而應讓這桶沸水導入國民黨的選戰列車，化為往前的蒸氣動力。