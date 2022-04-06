快訊／羅智強宣布參選桃園市長　凌晨發4點聲明

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羅智強說，他會尊重國民黨中央最後的提名結果，無論是初選、協調、民調或徵召都會尊重。對他來說，贏回桃園、打好2022年的地方選舉才是最重要的。至於外界謠傳他可能脫黨參選，「是一種傷害黨團結，別有居心的放話，希望適可而止」。
羅智強指出，他跟黨主席朱立倫報告過，若最後國民黨提名他參選桃園市長，將會全力以赴爭取勝選，但如果最後初選機制提名的人不是他，也絕對支持，而黨中央也無需考慮他的戰場和去處問題，他一定會扮演好全力輔選的配角角色 。
「有部分意見認為我未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，我也深自檢討反省。」羅智強表示，他必須澄清，這段時間其實桃園許多公職人員、在地人士都給了他很多協助和善意的互動，大家也溝通了很多桃園市政的問題和想法；當然持續的溝通與磨合是他的責任，他也一定會繼續加強這部分。
羅智強預告，他將持續私下拜訪桃園的地方民代、意見領袖和民間團體，以示尊重，「桃園千里行」的承諾不變，等國民黨確定提名之後，不論提名的是不是羅智強，他都會兌現承諾，繼續完成。
最後，羅智強也宣布，他即日起辭去國民黨副秘書長一職，他說明自己之前就曾多次和秘書長黃健庭及朱立倫報告過，為了黨務中立所以希望辭去副秘書長一職，他也感謝兩人的厚愛與及慰留。
羅智強4點聲明：
一、參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變。
二、將會尊重國民黨中央最後的提名結果。
三、有部分意見認為他未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，深自檢討反省。
四、即日起辭去國民黨副秘書長一職 。