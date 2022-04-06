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《富比世》2022全球富豪榜出爐！馬斯克擠下貝佐斯登首富

▲《富比世》2022全球富豪榜，由特斯拉執行長馬斯克奪冠。（圖／翻攝自推特）
▲《富比世》2022全球富豪榜，由特斯拉執行長馬斯克奪冠。（圖／翻攝自推特）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-06 07:44:40

美國雜誌《富比世》（Forbes），5日公布2022年全球富豪榜，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）擠下蟬聯4年榜首的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），成為最新的全球首富。

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根據《富比世》最新排行榜，馬斯克以身價2190億美元高居榜首；其次則是貝佐斯的1710億美元；第3名則是法國路易威登（LVMH）集團老闆阿諾特（Bernard Arnault），資產高達1580億美元；微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）以1290億美元位居第4名；第5名是「股神」巴菲特（Warren Buffett）的1180億美元。至於臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）則從去年的第5名下滑到今年第15名，身價673億美元。

台灣方面的首富則是「鞋王」張聰淵的117億美元身價，接著依序是旺旺集團老闆蔡衍明、長春集團聯合創始人林書鴻、鴻海創辦人郭台銘、廣達集團創辦人林百里。

《美國之音》指出，儘管中國億萬富翁的財富，過去1年因股市暴跌和北京嚴厲整肅而縮水不少，但仍有539人進入了今年的排行榜，少於美國的735人；此外，中國前10名億萬富翁的資產總共為3216億美元，也比2021年的4470億美元還要少。

連續2年成為中國首富的是農夫山泉公司董事長兼總經理鍾睒睒，在全球最富者排行榜中排名第17，其他依序是字節跳動首席執行長張一鳴、騰訊執行長馬化騰。

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