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砲擊連連！烏動物園恐被逼殺掉獅子、老虎　防人類遭襲

▲烏克蘭哈爾科夫的「Feldman Ecopark」生態園，因為戰火摧殘，大部分設備都已經被破壞，包含原本關著動物的設施。（圖／翻攝自每日郵報）
▲烏克蘭哈爾科夫的「Feldman Ecopark」生態園，因為戰火摧殘，大部分設備都已經被破壞，包含原本關著動物的設施。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-06 08:39:552022-04-06 08:42:31

俄羅斯軍隊與烏克蘭持續激戰，隨著越來越多照片和影像被揭露，俄軍也被指控犯下令人髮指的戰爭罪行，殘害平民，老弱婦孺皆未能倖免。不過除了人類，動物也同樣因為這次的戰爭面臨危機，烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）一處動物園的管理人員無奈表示，若是俄軍攻擊再不停止，園方恐怕就不得不殺掉一些具有危險性的動物，以防牠們跑出去襲極人類。

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根據《每日郵報》報導，哈爾科夫的「Feldman Ecopark」生態動物園，負責人費爾德曼（Alexander Feldman，也寫作Oleksandr Feldman）透露，自從開戰以來，哈爾科夫頻頻遭受俄軍砲彈威脅，不只人民生活在恐懼中，不間斷的攻擊更摧毀園內許多設施，包含關著兇猛獸類的柵欄或籠子。

費爾德曼聲稱，已經疏散了包括袋鼠在內的部分動物，並尋求將食肉動物，如獅子、老虎、熊轉移到波爾塔瓦地區一處騎馬場，但他擔心這可能做不到，並坦言如果問題再無法解決，唯一的選擇就是讓這些獵食者死去。

費爾德曼指出，俄軍的攻擊讓這座過去頗負盛名的生態園幾乎不復存在，若無法成功轉移所有動物，最終可能只保得住其中的一小部分：「談論這個令人感到難以想像的痛苦，但現在的首要任務是人們的生命安全。」

從生態園公布的官網聲明來看，費爾德曼正積極呼籲外界，提供哈爾科夫人道援助，包含提供居民食物，以及為動物們提供飼料、將動物疏散到更安全的地方等等。


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