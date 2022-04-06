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啦啦隊波多野結衣崩壞？本人PO照認了：被制服照嚇爛

▲啦啦隊女神游涵君近照發福。（圖／游游Mita IG）
▲啦啦隊女神游涵君近照發福。（圖／游游Mita IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-06 09:19:022022-04-06 09:29:55

游涵君（游游）是職棒富邦悍將、職籃富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」成員，擁有甜美臉蛋、32E好身材的她，讀逢甲大學時曾多次攻佔PTT表特版，有「逢甲林志玲」、「啦啦隊波多野結衣」封號。屬於易胖體質的她，近期體態變豐腴，昨（5日）貼出近照，粉絲傻眼說「妳的肚子呀...」、「雙下巴是什麼一回事」！

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▲游涵君被形容是林志玲、波多野結衣混合體。（圖／游涵君IG）
▲▼游涵君被形容是林志玲、波多野結衣混合體。（圖／游游Mita IG）
▲▼游涵君被形容是林志玲、波多野結衣混合體。（圖／游游Mita IG）
▲游涵君泡湯美照。（圖／游涵君IG）
▲▼游涵君擁有163公分身高，32E、23、33完美三圍。（圖／游游Mita IG）
▲游涵君奉上裸湯福利。（圖／游涵君IG）
游游在IG發文表示，才3個月體重就直線上升，「我被昨天的制服照嚇爛！要來減肥了！！！火力全開！but明天再開始」，並附上一張半身近照，只見她拿著餅乾往嘴裡送，不僅雙下巴冒出，細肩帶小可愛也遮不住溢出的贅肉。

▲游游近照些微變胖。（圖／游游Mita IG）
▲游游近照些微變胖。（圖／游游Mita IG）
即便每年陷入忽胖忽瘦的循環，游游說絕不會因為別人影響自己的體態，「就算被說胖我也是繼續吃的很開心，如果想減肥就會是發自內心」，自認天生反骨，也認為沒有人有權利干涉別人的身體，「不管胖的時候、瘦的時候、漂亮的地方、醜的地方、驕傲都是屬於自己...提醒該花心力在無法取代的事情上，自己的永遠都是最好的！獨一無二！」

▲▼游游上週在球場拍的高清照，臉蛋明顯變圓。（圖／游游Mita IG）
▲▼游游上週在球場拍的高清照，臉蛋明顯變圓。（圖／游游Mita IG／hibitaiwanlife16）
▲▼游游上週在球場拍的高清照，臉蛋明顯變圓。（圖／游游Mita IG）
貼文一出，網友紛紛表示贊同，緩頰「這樣很可愛啊」、「我們一起養胖胖，游游不要怕，照樣給它吃就對了，明明就可愛」、「妳果然是最棒的，做自己開心」、「微肉才是王道」、「游游越真實越可愛」，有人則建議：「簡單啊、修圖...一秒瘦下來！」（編輯：楊穎軒）

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