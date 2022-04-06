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巷仔內／蘇系最後掀底牌　綠營板橋議員派系圍攻光明頂

▲立委張宏陸直言，原本支持的資深議員王淑慧遭廉政會停權，為了讓中央、地方的服務不中斷，因此緊急推派吳亞蓁參加這次的初選。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.06）
▲立委張宏陸直言，原本支持的資深議員王淑慧遭廉政會停權，為了讓中央、地方的服務不中斷，因此緊急推派吳亞蓁參加這次的初選。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.06）

記者陳志仁／特稿

2022-04-06 11:31:57

蘇系的民進黨前中央黨部婦女部副主任吳亞蓁，在黨內初選截止日的前夕，以黑馬之姿登記參加民進黨新北市第5選區（板橋區）的議員黨內初選，引發地方的震撼；地方人士認為，吳亞蓁的登記是一步險棋，恐是為了2024的立委佈局，也讓原本單純的初選變得詭局多變。

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▲山田摩衣（中）與卓冠廷、陳乃瑜合組「新板土2.0」爭取議員的提名。（圖／記者陳志仁攝）
▲山田摩衣（中）與卓冠廷、陳乃瑜合組「新板土2.0」爭取議員的提名。（圖／記者陳志仁攝）
地方人士指出，民進黨在板橋區提名5席（應有女性1席），此次分別有3位現任的議員戴瑋姍（女，新潮流）、黃俊哲（男，英系）、王淑慧（女），及山田摩衣（女，正國會）、黃淑君（女，湧言會）、石一佑（女）、吳亞蓁（女，蘇系）等7名登記；其中，王淑慧因案已於3月22日遭民進黨的廉政會停權2年，初選將形成6搶5的局面，而王淑慧恐會以無黨籍的身分爭取連任。

立委張宏陸直言，因為原本支持的資深議員王淑慧遭廉政會停權，為了讓中央、地方的服務不中斷，因此緊急推派吳亞蓁參加這次的初選，盼大家在5月2日至5月8日的初選民的期間，「唯一支持吳亞蓁」；吳亞蓁坦言，因為疫情的關係，包括聚餐、旅遊等相關的活動都大量減少，也讓少了很多跟鄉親互動的機會，但她會更努力的勤跑基層，希望大家也能多給她支持與鼓勵。

▲擁有現任優勢的新北市議員戴瑋姍，問政犀利，初選過關應不成問題。（圖／記者陳志仁攝）
▲擁有現任優勢的新北市議員戴瑋姍，問政犀利，初選過關應不成問題。（圖／記者陳志仁攝）
政壇人士表示，擁有現任優勢的戴瑋姍、黃俊哲，初選過關應不成問題，至於捲土重來的石一佑，相較於山田摩衣、黃淑君、吳亞蓁3位新人各有派系的奧援下，顯然就吃力許多；尤其石一佑原本是蘇系立委張宏陸的特助，本屆的議員初選，不僅未獲得張宏陸的背書力挺，當石一佑、戴瑋姍2人多次為了鏡頭的卡位時，張宏陸甚至還幫戴瑋姍卡位。

▲接棒新北市議員何博文參選的黃淑君，近8年無論會勘或選民的服務有口碑，深受里長與市府官員的肯定。（圖／記者陳志仁攝）
▲接棒新北市議員何博文參選的黃淑君，近8年無論會勘或選民的服務有口碑，深受里長與市府官員的肯定。（圖／記者陳志仁攝）
政壇人士分析，正國會的山田摩衣曾任立法院長游錫堃秘書、前立委高志鵬服務處副主任，此次與卓冠廷、陳乃瑜合組「新板土2.0」爭取議員的提名，只要加強組織的建構及勤走基層，獲提名的機率頗高；新北市議員何博文服務處主任的黃淑君，不僅與媒體的互動佳，近8年無論會勘或選民的服務有口碑，深受里長與市府官員的肯定，若選民肯定何博文的表現，初選出線的機率很大。

▲捲土重來的石一佑，少了派系的奧援，必須要強化媒體的曝光度，才有機會在派系的夾殺下脫穎而出。（圖／石一佑臉書）
▲捲土重來的石一佑，少了派系的奧援，必須要強化媒體的曝光度，才有機會在派系的夾殺下脫穎而出。（圖／石一佑臉書）
至於起步較晚的蘇系吳亞蓁，她這一路上，工作、生活都在板橋，不過近幾年重心轉往立法院協助立委張宏陸的大小事務，第一線與選民或里長面對面的機率驟減，雖地方的知名度不若山田摩衣、黃淑君強，所幸蘇系的地方組織與資源可彌補，應該能獲得大選的門票；而再次爭取議員提名的「小佑子」石一佑，有一定的基層實力，但其組織深卻不廣，加上沒有派系的力挺，因此必須要強化媒體的曝光度，才有機會在派系的夾殺下脫穎而出。


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