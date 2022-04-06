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朱立倫勸退魚死網破？羅智強：游淑慧、徐巧芯具名負責

▲台北市議員羅智強今日宣布參選桃園市長，並接受廣播專訪。（圖／截圖自千秋萬世臉書直播）
▲台北市議員羅智強今日宣布參選桃園市長，並接受廣播專訪。（圖／截圖自千秋萬世臉書直播）

記者余祥／台北報導

2022-04-06 09:29:53

台北市議員羅智強昨日深夜在臉書發文宣布參選桃園市長，外傳黨主席朱立倫日前致電勸退羅智強，更有人透露朱立倫直言就是不提名羅，若羅執意參選要「魚死網破」。羅智強今（6）日接受廣播專訪時說，台北市議員游淑慧跟徐巧芯都是具名放話，會負責；被問及現在此時此刻最想跟朱立倫說什麼？羅智強說，「我們彼此加油」，他跟朱立倫最大公約數就是桃園要贏，只是兩人對於贏的路徑有不同看法，他也要說服主席，自己的路徑是對的、最強的，若無法說服主席，也尊重黨的決定。

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羅智強上午還原參選經過，他表示，原本預計3月27日參選，但3月25日接到黨的電話，希望他暫緩一周宣布，他認為黨有為難，就延後一個星期，但媒體開始就出現一些對他的攻擊，支持者就問他是不是被摸頭、要退選，一周後他參選的想法不變，通知黨中央將在上周六宣布，朱立倫就打給他了。

羅智強說，通話內容他先不說，但結論是他無法參選，參選是權利也是程序正義，沒有要非我不可。羅也透露說，他當然有向台北市議員游淑慧與徐巧芯訴苦，兩人也都很有義氣，他謝謝兩人替他打報不平，所有對徐、游兩人的批評，他概括承受，但要說放話，游淑慧、徐巧芯是具名放話負責任。

被問及此時此刻最想跟朱立倫說什麼？羅智強說，彼此加油，他們最大公約數就是桃園要贏，這點絕對沒有任何懷疑，相信朱立倫知道他為何起心動念，只是朱看是事情可能跟他有不同，他也能理解跟諒解，確實桃園過去沒有非在地的市長。

羅也談及民調，他確實不是第一，但他在桃園行腳只走了13天，民調的成長速度並不慢，這就是他希望的過程，民調暫時不好是事實，他努力創造能動性，不只幫助自己，也幫助國民黨。

至於是否將遷戶籍？羅智強說，容他保密一下，有些東西在籌備中，若要參選桃園市長，必然要遷戶籍，只是什麼時間點的問題；辭去議員的部分，羅智強也說，再給他一點時間，因為也有很多不同聲音給他意見，沒有兩全其美的路。

最後，羅智強強調，他不是只當過議員，也當過總統府府秘書長，有治理的經驗，國政跟台北經驗都有，他的侷限是對桃園不熟悉，但他就是空杯子，可以把很多台北經驗可以跟桃園融合，相互激勵才能讓桃園更好。

談及民進黨對手，羅智強說，陳時中的民調都贏國民黨籍的10%以上，他若有機會參選，最希望的對手就是陳時中，因為陳是可敬的對手，他也希望有很強的對手，來一場強中對決。

快訊／羅智強宣布參選桃園市長　凌晨發4點聲明

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羅智強空降桃園　蔡正元：韓國瑜罷免斷絕空降勝選可能性

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