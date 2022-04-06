朱立倫勸退魚死網破？羅智強：游淑慧、徐巧芯具名負責

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羅智強說，通話內容他先不說，但結論是他無法參選，參選是權利也是程序正義，沒有要非我不可。羅也透露說，他當然有向台北市議員游淑慧與徐巧芯訴苦，兩人也都很有義氣，他謝謝兩人替他打報不平，所有對徐、游兩人的批評，他概括承受，但要說放話，游淑慧、徐巧芯是具名放話負責任。
被問及此時此刻最想跟朱立倫說什麼？羅智強說，彼此加油，他們最大公約數就是桃園要贏，這點絕對沒有任何懷疑，相信朱立倫知道他為何起心動念，只是朱看是事情可能跟他有不同，他也能理解跟諒解，確實桃園過去沒有非在地的市長。
羅也談及民調，他確實不是第一，但他在桃園行腳只走了13天，民調的成長速度並不慢，這就是他希望的過程，民調暫時不好是事實，他努力創造能動性，不只幫助自己，也幫助國民黨。
至於是否將遷戶籍？羅智強說，容他保密一下，有些東西在籌備中，若要參選桃園市長，必然要遷戶籍，只是什麼時間點的問題；辭去議員的部分，羅智強也說，再給他一點時間，因為也有很多不同聲音給他意見，沒有兩全其美的路。
最後，羅智強強調，他不是只當過議員，也當過總統府府秘書長，有治理的經驗，國政跟台北經驗都有，他的侷限是對桃園不熟悉，但他就是空杯子，可以把很多台北經驗可以跟桃園融合，相互激勵才能讓桃園更好。
談及民進黨對手，羅智強說，陳時中的民調都贏國民黨籍的10%以上，他若有機會參選，最希望的對手就是陳時中，因為陳是可敬的對手，他也希望有很強的對手，來一場強中對決。