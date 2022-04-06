台股早盤跌逾240點　金融、防疫概念股逆勢抗跌

美國聯準會（Fed）釋出快速縮表訊號、再加上美國和歐盟即將宣布對俄羅斯的新一輪制裁，美股四大指數昨（5）日收跌。台北股市今（6）日也走跌，開盤後跌240多點，下殺來到17381點，跌幅逾1.1%。權值股台積電早盤跌14元，來到575元，聯發科、聯電也跌多。而今日盤面焦點為金融股與防疫概念股逆勢抗跌、表現亮眼。
美股道瓊指數5日下跌280.7點，或0.8%，收34641.18點；那斯達克指數下跌328.39點，或2.26%，收14204.17點；標普500指數下跌57.52點，或1.26%，收4525.12點；費城半導體指數下跌155.1點，或4.53%，收3269.8點。
台北股市今日開盤跌141.4點，加權股價指數以17484.19點開出，早盤一度跌240多點，下殺來到17381點，隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌14元，來到575元，跌幅1.8%。聯電也綠光罩頂跌2.8%，早盤跌至51.1元，世界先進跌幅更達4%。
其他電子股也大多熄火，聯發科跌深，跌幅達4%，來到864元，南亞科跌逾1%。大立光公布3月營收達37.56億元，月增43%，但股價今早跌2.4%。力積電逆勢抗跌，早盤黑翻紅，漲近1%，來到52.5元。
而美國聯準會（Fed）釋出快速縮表訊號，帶動金融股表現，彰銀、臺企銀、遠東銀、華南金、開發金、玉山金、王道銀行漲逾1%。另外，本土疫情升溫，防疫概念股如亞諾法漲8%，美德醫漲逾5%、寶齡富錦與毛寶漲逾4%，康那香漲3%。