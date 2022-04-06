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疫情停課標準有變數？潘文忠：連假後是觀察期

▲教育部長潘文忠今日出席立法院前受訪指出，4天連假後是一個非常好的觀察期，會跟指揮中心密切合作，視疫情滾動修正校園防疫措施。（圖／NOWnews資料照）
▲教育部長潘文忠今日出席立法院前受訪指出，4天連假後是一個非常好的觀察期，會跟指揮中心密切合作，視疫情滾動修正校園防疫措施。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-06 10:01:41

本土疫情持續延燒，雖然今（6）日為清明連假後開學首日，但我國已有99校進行部分或全面性停課，不過由於確診者多屬輕症，未來是否修改停課標準？教育部長潘文忠今日出席立法院前受訪指出，4天連假後是一個非常好的觀察期，會跟指揮中心密切合作，視疫情滾動修正校園防疫措施。

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根據教育部統計，至今全國目前總共有99校因為疫情進行部分或全面性停課，整體防疫仍然還是以指揮中心所訂的相關規範跟標準做為各個學校依循，由於今日是連續假期後，特別提醒學生，在這個階段應該要特別注意到身體健康狀況，如果有身體不適，務必在家裡休息，不必一定要到學校，也會請學校老師特別留意。

現況實體課暫停標準為1校1人確診則該班停課、1校2人確診則全校停課，不過現在都是輕症或是無症狀確診者，未來是否與指揮中心討論調整標準？潘文忠回應，這一次四天的連續假後是一個非常好的觀察其，教育部會跟指揮中心就如同過去密切的合作，對於校園停課標準視疫情進行滾動式討論跟修正。

對於4月底即將到來的統測、丙級證照的檢定，潘文忠表示，教育部跟統測中心在統測之前有密集的會商，相關考試的準備跟防疫上的規範會參照過往這兩年的辦理方式，除了確診者之外，其餘的我們都已經備妥相關的各類的防疫的這些備用的試場，確診者目前並不開放應試，但是也會採取外加名額的方式，特別來照顧這些因為確診而無法參加考試的考生，後續在升學上權益保障。

潘文忠強調，希望各校師生能夠戴好口罩勤洗手，尤其相關互動時能夠保持社交距離，在用餐時間如果不能達到1.5公尺社交距離，就要設置隔板，希望學校在全國防疫措施下，要能夠戒慎恐懼做防疫準備，確實落實，對於相關清消資源，教育部也都隨時跟縣市保持聯繫，會全額支持。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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