疫情停課標準有變數？潘文忠：連假後是觀察期

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現況實體課暫停標準為1校1人確診則該班停課、1校2人確診則全校停課，不過現在都是輕症或是無症狀確診者，未來是否與指揮中心討論調整標準？潘文忠回應，這一次四天的連續假後是一個非常好的觀察其，教育部會跟指揮中心就如同過去密切的合作，對於校園停課標準視疫情進行滾動式討論跟修正。
對於4月底即將到來的統測、丙級證照的檢定，潘文忠表示，教育部跟統測中心在統測之前有密集的會商，相關考試的準備跟防疫上的規範會參照過往這兩年的辦理方式，除了確診者之外，其餘的我們都已經備妥相關的各類的防疫的這些備用的試場，確診者目前並不開放應試，但是也會採取外加名額的方式，特別來照顧這些因為確診而無法參加考試的考生，後續在升學上權益保障。
潘文忠強調，希望各校師生能夠戴好口罩勤洗手，尤其相關互動時能夠保持社交距離，在用餐時間如果不能達到1.5公尺社交距離，就要設置隔板，希望學校在全國防疫措施下，要能夠戒慎恐懼做防疫準備，確實落實，對於相關清消資源，教育部也都隨時跟縣市保持聯繫，會全額支持。
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