外遇不能馬上分手？7大離婚理由　內行提醒小心「這事」

我是廣告 請繼續往下閱讀
第七名：感情冷淡
兩人朝夕相處，婚姻走久了難免倦怠，因此與「感情冷淡」也經常成為夫妻無奈分開的原因，有網友分享「現在的他很冷淡，連個擁抱都不願意給」等心聲，諸如此類的問題，長久累積下來，最終導致婚姻關係出現裂痕。
第六名：家庭暴力
網友們認為「家庭暴力」問題同樣不能容忍，一則有關「家暴對孩子的影響」討論受到網友熱議，不少留言表示「天天吵鬧打架家暴的真的直接離婚比較好」、「不開心的父母對小孩影響比較大」、「只是為了孩子忍耐不離婚跟負責任一點關係都沒有」等，大家一致認為除了要顧及小孩的成長環境外，自己的身心健康狀態也很重要。
第五名：體態外觀
不少人常說另一半婚前婚後不一樣，有網友分享「我一直覺得我太太不懂得成長，不管是穿著打扮還是談吐氣質，越來越跟我格格不入」；也有不少女性表示，男人走入婚姻後不只殷勤體貼全不見，連體態都特別容易發福。面對婚後懶散又邋遢的枕邊人，可能是心寬體胖、也可能是談吐和打扮讓人覺得漸行漸遠，自然影響感情變淡。
第四名：前任因素
前任的存在真的猶如許多人心中的刺，「舊愛還是最美」讓不少人在心中為前任特別留了一個位置，但對另一半來說，不管是談戀愛時期還是結婚以後都是難以忽視的問題。
第三名：性觀念
統計發現不少網友在討論區中向大家請益如「新婚一年，性生活幾乎為零」、「有苦難言的無性婚姻」等，透露與另一半之間的感情，在婚後難以加溫的困擾。多數網友認為，若嘗試溝通或主動表態後，雙方仍無法好好享受魚水之歡，就不應該勉強自己長期處在這種壓力之下，表示「早點分開比較好」。
第二名：金錢觀
除了性觀念，因金錢價值觀不合而離婚的情況也相當普遍，綜觀原因不外乎是因為雙方「收入有差距」，或是「消費習慣」和「儲蓄目標」等方面都無法達成共識，觀念不合導致紛爭不斷，讓人心累。
第一名：外遇出軌
離婚的理由第一名不意外是討論「外遇出軌」的聲量最高，網路討論區中一則「發現另一半外遇了該怎麼辦」的提問引起網友熱烈回覆，一派網友認為外遇不值得被原諒，紛紛表示「成全他們吧，就跟以前的戀情分手一樣啊」、「別懷疑了，長痛不如短痛」等回覆；但同時也有另一派網友，提醒當事者要從實際面向多加考量，需要衡量經濟狀況並顧及孩子扶養等問題後再作決定，更進一步建議，有關離婚後可能會有的金錢糾紛還是「找專業律師比較重要」。
每對夫妻固然希望婚姻能幸福美滿，但若相處後發現彼此不合，或是對方犯下難以容忍的婚姻大忌時，離婚也並非是錯誤的決定，最重要的是整理思緒，成熟解決兩人離婚後的問題才是。
婚姻真的只能是愛情的墳墓嗎？每對夫妻結婚時當然都希望能夠幸福美滿、白頭偕老，但若密切相處後發現彼此真的不太合適，或是另一半犯下自己難以容忍的婚姻大忌時，隱忍並非是唯一選項，離婚或許痛苦但不全然是錯誤，最重要的是自己能夠好好整理思緒，成熟思考並理性解決離婚後的問題。