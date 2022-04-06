台8水果續獲日本授權檢疫　輸日增22%創新高

我是廣告 請繼續往下閱讀
防檢局解釋，為免受新冠肺炎疫情影響輸日貿易，並減少業者負擔及簡化程序，自109年起我方即積極向日方爭取持續授權由防檢局執行相關作業。因台109年期鮮果實輸出檢疫處理作業備受日方肯定，110年再獲日本同意持續授權。
防檢局指出，自110年5月23日至111年3月15日，經檢疫芒果85萬9535公斤、荔枝19萬398.5公斤、葡萄40公斤、文旦4萬5354公斤、白柚1059公斤、椪柑4萬6471公斤、臺農二號木瓜2094公斤，以及棗鮮果實2萬4873公斤，總計1170公噸，較109年同期959公噸成長約22%；其中文旦鮮果在疫情持續影響下，仍能有260%成長，並刷新自88年開放以來輸銷紀錄。
防檢局強調，為確保輸出檢疫作業順利，作業前皆積極整備相關配套措施並召開事前協調會，宣導輸出業者落實田間果實蠅防治及採收後之防護工作，輸出檢疫時逐批加倍取樣檢查，確認無罹染輸入國關切有害生物且符合輸入國檢疫規定，始核發輸出植物檢疫證明書，持續獲得日方信賴。
另防檢局分享，輸出業者嚴選供果園、加強生產管理、強化選果及安全用藥，符合日本要求，透過農委會國際處、防檢局、農糧署、檢疫處理場方及輸出業者通力合作，順利完成輸日作業，協助我國8項鮮果實符合日方檢疫要求，維持我國優質果品國際形象，將有助國產水果拓銷及提升市佔率。