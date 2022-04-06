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台8水果續獲日本授權檢疫　輸日增22%創新高

▲防檢局檢疫人員依據日本授權執行文旦鮮果實輸出檢疫。（圖／防檢局提供）
▲防檢局檢疫人員依據日本授權執行文旦鮮果實輸出檢疫。（圖／防檢局提供）

記者許若茵／台北報導

2022-04-06 10:20:29

台灣是東方果實蠅及瓜實蠅疫區，鮮果實須由日本派員會同檢疫與查核作業後才能輸出日本，但受新冠疫情影響，自109年起，防檢局爭取由我國執行相關作業，110年持續獲得日本同意，芒果、荔枝、葡萄等八款水果輸日量達1170公噸，較往年同期成長22%。

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防檢局說明，因我國為東方果實蠅及瓜實蠅疫區，我國產鮮果實須經蒸熱、冷藏或蒸熱冷藏複合式檢疫處理後才可輸日，且須由防檢局於每年產季時邀請日本植物檢疫機關，核派檢疫人員來台會同辦理輸出檢疫作業或查核。

防檢局解釋，為免受新冠肺炎疫情影響輸日貿易，並減少業者負擔及簡化程序，自109年起我方即積極向日方爭取持續授權由防檢局執行相關作業。因台109年期鮮果實輸出檢疫處理作業備受日方肯定，110年再獲日本同意持續授權。

防檢局指出，自110年5月23日至111年3月15日，經檢疫芒果85萬9535公斤、荔枝19萬398.5公斤、葡萄40公斤、文旦4萬5354公斤、白柚1059公斤、椪柑4萬6471公斤、臺農二號木瓜2094公斤，以及棗鮮果實2萬4873公斤，總計1170公噸，較109年同期959公噸成長約22%；其中文旦鮮果在疫情持續影響下，仍能有260%成長，並刷新自88年開放以來輸銷紀錄。

防檢局強調，為確保輸出檢疫作業順利，作業前皆積極整備相關配套措施並召開事前協調會，宣導輸出業者落實田間果實蠅防治及採收後之防護工作，輸出檢疫時逐批加倍取樣檢查，確認無罹染輸入國關切有害生物且符合輸入國檢疫規定，始核發輸出植物檢疫證明書，持續獲得日方信賴。

另防檢局分享，輸出業者嚴選供果園、加強生產管理、強化選果及安全用藥，符合日本要求，透過農委會國際處、防檢局、農糧署、檢疫處理場方及輸出業者通力合作，順利完成輸日作業，協助我國8項鮮果實符合日方檢疫要求，維持我國優質果品國際形象，將有助國產水果拓銷及提升市佔率。

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