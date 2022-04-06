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羅智強選桃園市長　許家睿揭「宣布參選史」批：政治跟騷

▲爭議不斷的國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，再度引發論戰。（圖／記者李春台攝）
▲爭議不斷的國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，再度引發論戰。（圖／記者李春台攝）

記者黃宣尹／綜合報導

2022-04-06 10:17:13

國民黨台北市議員今（6）日凌晨正式宣布參選桃園市長，過去擔任北市士林北投立委吳思瑤辦公室主任、民進黨桃園市八德區市議員參選人許家睿早上細數羅志強的「宣布參選史」表示，其實羅參選桃園市長其實就是一場戲，選不上就計畫選桃園的立委，被這「最會宣布參選的男人」荼毒的人民實在有夠倒楣，相信桃園人有智慧與勇氣踢開這種絆腳石。

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▲吳思瑤陪同子弟兵許家睿登記參選，並大力肯定其過去在國會辦公室的歷練。（圖／吳思瑤辦公室提供）
▲許家睿宣布參選桃園市議員，前老闆吳思瑤大力肯定其過去在國會擔任幕僚的表現。（圖／吳思瑤辦公室提供）
許家睿說，從士林北投到桃園八德，自己怎麼到哪裡都會遇到羅智強啊？去年羅智強發起罷免吳思瑤連署，最終以失敗收場，當時自己就是吳思瑤的辦公室主任；今年，自己在桃園八德深耕努力，又遇到羅智強來跟騷，實在是有夠倒霉。

許家睿說，但最倒霉的，還是被這位「最會宣布參選的男人」荼毒的人民。回顧這幾年羅智強的「宣布參選」史，包含2018參選並當選大安文山市議員，2019透露有意角逐士林北投立委，2020宣布宣布參選總統，又在2022年想要選台北市長，但宣布參選桃園市長。

許家睿說，做個民意代表不好好深耕基層，吃碗內看碗外，實在為投給他的選民感到不值，更為桃園市民感到憤恨不平。

許家睿表示，其實羅智強參選桃園市長其實就是一場戲，對羅來說，市長選上就賺到，選不上也能等著選八德這區的立委，簡直完美複製當年「罷瑤」的劇本，羅智強為了自己的政治前途、為了不想要失業，竟然想要把桃園當備胎，踩著桃園市民往上爬。

許家睿表示，桃園正在大步向前，絕對不需要羅智強這顆作秀不做事的絆腳石，自己也相信，桃園人絕對有足夠的智慧與勇氣，踢開每一顆絆腳石，讓城市繼續在正確的路上昂首闊步、大步邁進。

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