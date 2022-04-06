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廖國棟2助理確診！同樓層邱顯智辦公室PCR全陰性

▲時代力量立委邱顯智表示，他與辦公室同仁陸續接受PCR採檢，目前都是陰性，也已啟動分流辦公、遠距辦公等機制。(圖／邱顯智國會辦公室提供)
▲時代力量立委邱顯智表示，他與辦公室同仁陸續接受PCR採檢，目前都是陰性，也已啟動分流辦公、遠距辦公等機制。(圖／邱顯智國會辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-06 10:35:292022-04-06 10:44:16

國民黨立委廖國棟2位助理清明連假期間傳出確診新冠肺炎，立院方面要求委員研究大樓（中興大樓）8樓各立委及助理於今（6）日上班日前應做核酸檢測（PCR）或快篩採檢，確定為陰性才能進入院區。與廖國棟辦公室同樓層的時代力量立委邱顯智表示，他與辦公室同仁陸續接受PCR採檢，目前都是陰性，也已啟動分流辦公、遠距辦公等機制。

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邱顯智今日表示，昨天他與辦公室同仁陸續接受PCR採檢，目前都是陰性，他也感謝辛苦聯絡的台北市衛生局同仁。由於不能群聚，目前辦公室已經啟動分流辦公、遠距辦公等機制，如果指揮中心、衛生局有進一步防疫措施，隨時配合調整。他也呼籲還沒打第三劑疫苗的趕快去打。

邱顯智指出，如果立院疫情擴大，之前測試過的遠端投票、質詢，能不能運用到法案審查、黨團協商等議事程序，各政黨能不能支持？這都是立法院要做好準備的部分。

媒體詢問立院只針對8樓辦公的立委與助理要求篩檢，會不會覺得不夠嚴謹？邱顯智表示，當然遵守指揮中心規定，在8樓因為有共用洗手間，某部分有重疊，所以要求PCR他覺得合理，做篩檢之後，國軍新竹醫院也很快有結果，同仁也都配合，要不要擴大篩檢是專業考量，他尊重指揮中心。

▲立院要求研究大樓（中興大樓）8樓各立委及助理，於上班日前應做PCR或快篩採檢，確定為陰性始得進入院區。(圖／記者呂炯昌攝，2022.04.06)
▲立院要求研究大樓（中興大樓）8樓各立委及助理，於上班日前應做PCR或快篩採檢，確定為陰性才能進入院區。(圖／記者呂炯昌攝，2022.04.06)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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