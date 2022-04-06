廖國棟2助理確診！同樓層邱顯智辦公室PCR全陰性

國民黨立委廖國棟2位助理清明連假期間傳出確診新冠肺炎，立院方面要求委員研究大樓（中興大樓）8樓各立委及助理於今（6）日上班日前應做核酸檢測（PCR）或快篩採檢，確定為陰性才能進入院區。與廖國棟辦公室同樓層的時代力量立委邱顯智表示，他與辦公室同仁陸續接受PCR採檢，目前都是陰性，也已啟動分流辦公、遠距辦公等機制。
邱顯智今日表示，昨天他與辦公室同仁陸續接受PCR採檢，目前都是陰性，他也感謝辛苦聯絡的台北市衛生局同仁。由於不能群聚，目前辦公室已經啟動分流辦公、遠距辦公等機制，如果指揮中心、衛生局有進一步防疫措施，隨時配合調整。他也呼籲還沒打第三劑疫苗的趕快去打。
邱顯智指出，如果立院疫情擴大，之前測試過的遠端投票、質詢，能不能運用到法案審查、黨團協商等議事程序，各政黨能不能支持？這都是立法院要做好準備的部分。
媒體詢問立院只針對8樓辦公的立委與助理要求篩檢，會不會覺得不夠嚴謹？邱顯智表示，當然遵守指揮中心規定，在8樓因為有共用洗手間，某部分有重疊，所以要求PCR他覺得合理，做篩檢之後，國軍新竹醫院也很快有結果，同仁也都配合，要不要擴大篩檢是專業考量，他尊重指揮中心。
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