蘋果開發者大會6/6登場 iPhone「一代神機」走入歷史？
▲美國蘋果公司今(6)日宣佈一年一度的全球開發者大會 (WWDC)，將於6/6登場，依舊採用線上形式舉行。(圖／官方提供)
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▲美國蘋果公司今(6)日宣佈一年一度的全球開發者大會 (WWDC)，將於6/6登場，依舊採用線上形式舉行。(圖／官方提供)
美國蘋果公司今(6)日宣佈一年一度的全球開發者大會 (WWDC)，將於6/6登場，活動會一直持續到6/10，今年依舊採用線上舉辦，所有開發者皆可免費參與。WWDC22 可以預期將推出全新的iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS等，所有作業系統都會有全新改版。WWDC22除了 Keynote 和 State of the Union 演講中宣佈的內容，今年的活動還將包括更多說明會、學習實驗室、互動的數位休息室，以及在地化內容。
iPhone 作業系統iOS 16預料會是WWDC22矚目焦點，根據外媒爆料，這次很有可能會在Widget小工具上進行變動，像是提供互動操作，在Safari可以讓用戶設定自己想要的顏色模式，同時也會繼續封殺各類彈出式窗口，並預測會重新設計鎖定螢幕樣式。 再者，根據以往經驗，有新版的作業系統登場，部分舊款機型可能無法支援更新到最新版本，在iOS 15更新時，2015年開賣的A9晶片的iPhone 6S、iPhone 6S Plus，以及2016年推出的第一代的 iPhone SE都還列入可以支援的更新名單中，經過7年以上的時間，這次很有可能會被踢出更新名單，屆時「一代神機」的iPhone 6s可能就正式走入歷史。 ▲一代神機 iPhone 6s很有可能被踢出iOS 16的更新名單。(圖／翻攝官網)
Apple 也將舉辦第三年的 Swift Student Challenge ，支持熱愛程式編碼的學生。Swift Playgrounds 是一款適用於 iPad 與 Mac 的創新 app，讓學習 Swift 程式設計語言既互動又有趣。在今年的挑戰賽中，Apple 將邀請世界各地的學生根據自選主題打造一個 Swift Playgrounds app 計劃案，學生可以在 4/25前提交作品。