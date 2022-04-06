特企／《DC英雄:放置聯盟》遊戲事前預約正式開啟！

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此外，玩家也能在《DC英雄:放置聯盟》中收集最為人熟知的DC角色，包括正義聯盟的蝙蝠俠、超人、閃電俠和神力女超人以及超級反派，如雷克斯·路瑟和小丑女哈莉·奎茵等。不僅如此，遊戲還特邀DC作家再繹經典劇情，呈現在製作精美的3D劇情動畫中。玩家將深入挖掘英雄間的羈絆起源，回顧DC英雄們的的成長歷程，在《DC英雄:放置聯盟》體驗動感十足又原汁原味的DC宇宙故事。
在對抗犯罪辛迪加之餘，本作還提供了多種遊玩模式，讓玩家有機會充分探索多元宇宙的冒險之旅。遊戲中會觸發隨機事件，更有多人gve玩法，玩家可在其中贏得豐厚獎勵，快速提升小隊戰力。
為了慶祝《DC英雄:放置聯盟》預約正式開啟，官方為所有玩家準備了多重預約好禮。預約人數越多，玩家即可在開服後獲得更豐富的獎勵道具，最高可同時獲得888*鑽石、紫色隨機裝備、英雄20連抽和20蝙蝠俠英雄碎片。
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