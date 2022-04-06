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特企／《DC英雄:放置聯盟》遊戲事前預約正式開啟！

▲為慶祝《DC英雄:放置聯盟》預約正式開啟，官方為所有玩家準備了多重預約好禮。（圖／品牌提供）
▲為慶祝《DC英雄:放置聯盟》預約正式開啟，官方為所有玩家準備了多重預約好禮。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-06 11:45:24

DC透過華納互娛正版授權英雄卡牌手遊《DC英雄:放置聯盟》於4月5日在App Store和Google Play雙平台正式開放預約！只要預約玩家人數達標，玩家就能在開服後獲得鑽石、英雄連抽、隨機稀有裝備和英雄碎片等多重好禮，即刻開始預約吧！

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《DC英雄:放置聯盟》是由DC透過華納互娛正版授權的最新力作。在本作中，邪惡的犯罪辛迪加入侵地球，超級英雄和超級反派們需要聯手對抗共同的敵人，一同保衛地球。作為一款具有超華麗特效的放置卡牌手遊，玩家只需在《DC英雄:放置聯盟》中收集並升級英雄小隊，配合巧妙的陣容策略和英雄站位組合，在適當時機釋放大招，就可以一邊享受動畫級的戰鬥畫面，一邊輕松打敗敵人，恢復地球上的和平與秩序！

此外，玩家也能在《DC英雄:放置聯盟》中收集最為人熟知的DC角色，包括正義聯盟的蝙蝠俠、超人、閃電俠和神力女超人以及超級反派，如雷克斯·路瑟和小丑女哈莉·奎茵等。不僅如此，遊戲還特邀DC作家再繹經典劇情，呈現在製作精美的3D劇情動畫中。玩家將深入挖掘英雄間的羈絆起源，回顧DC英雄們的的成長歷程，在《DC英雄:放置聯盟》體驗動感十足又原汁原味的DC宇宙故事。

在對抗犯罪辛迪加之餘，本作還提供了多種遊玩模式，讓玩家有機會充分探索多元宇宙的冒險之旅。遊戲中會觸發隨機事件，更有多人gve玩法，玩家可在其中贏得豐厚獎勵，快速提升小隊戰力。

為了慶祝《DC英雄:放置聯盟》預約正式開啟，官方為所有玩家準備了多重預約好禮。預約人數越多，玩家即可在開服後獲得更豐富的獎勵道具，最高可同時獲得888*鑽石、紫色隨機裝備、英雄20連抽和20蝙蝠俠英雄碎片。

更多預約資訊和正式上線情報，敬請關注官方Facebook粉絲專頁。

預先註冊連結：https://dcgt.onelink.me/RT7Q?pid=Email&af_web_dp=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.vulcan.a02i&c=HermesMKTPR&af_dp=snssdk2615%3A%2F%2F&af_adset=PRE&af_ad=GTPR

官方粉絲團：https://www.facebook.com/DCWorldsCollidehtm

事前登錄頁面：https://www.dcworldscollide.com/hmt

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