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拚連江縣議員！劉浩晨推最美防疫酒精　融合在地媽祖意象

▲民進黨連江縣議員參選人劉浩晨推出防疫酒精競選小物，融合在地媽祖意象，引起廣大迴響。（圖／民進黨連江縣黨部提供）
▲民進黨連江縣議員參選人劉浩晨推出防疫酒精競選小物，融合在地媽祖意象，引起廣大迴響。（圖／民進黨連江縣黨部提供）

記者黃宣尹／綜合報導

2022-04-06 11:19:302022-04-06 11:20:17

政治素人、馬祖在地旅宿業者劉浩晨持續勤跑基層，爭取代表民進黨參選連江縣議員（南竿選區）。有鑑於近來疫情再度升溫，其推出新的選舉小物防疫酒精瓶，以鐵板村天后宮的少女媽祖作為形象的瓶身，獲得在地居民的熱烈迴響，更被視為「史上最美防疫酒精」。劉浩晨說，未來還會發想出更多具有生活感與設計感的產品，也藉此機會推廣馬祖文化。

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▲劉浩晨積極爭取代表民季黨參選連江縣議員，除了推出讓人眼睛為之一亮的競選小物外，也勤跑南竿基層。（圖／翻攝自劉浩晨臉書）
▲劉浩晨積極爭取代表民季黨參選連江縣議員，除了推出讓人眼睛為之一亮的競選小物外，也勤跑南竿基層。（圖／翻攝自劉浩晨臉書）
劉浩晨說，推出由「兩個八月」設計團隊操刀的媽祖主題防疫酒精，就是希望透過有質感的選舉文宣小物，呈現有別於傳統的選舉文宣風格。同時，也透過對設計的重視，傳達新世代希望提升馬祖觀光產業品質的想法。

劉浩晨也說，酒精瓶的大小與名片差不多，方便攜帶，不論是包包或口袋都可以輕易收納。而且這是用完可以回填的設計，為了環保希望多次利用，如果有需要小漏斗，也歡迎索取。

劉浩晨說，未來還會推出其他的選舉小物，希望在嚴肅政治氛圍中，發想出更多具有生活感與設計感的產品，政治可以是貼近生活也融合美感的，也藉此機會推廣馬祖文化。

劉浩晨也補充，此次的防疫酒精瓶，除了是媽祖主題外，也特別帶到廟裡向媽祖祈求平安，希望能在疫情期間守護大家。

民進黨連江縣黨部主委李問對此表示，樂見新人參與民進黨初選，見證民進黨首次在馬祖提名議員候選人的里程碑。

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