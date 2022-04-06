提供新住民體驗職場機會　中市產業鏈工作坊活動開跑

協助新住民求職者順利找到工作，台中市政府勞工局自今年4月起結合市府民政局、各區戶政事務所及在地新住民團體辦理「玩美世界產業鏈工作坊」、「創藝小學堂產業鏈工作坊」等活動，透過資深講師解說及現場體驗實作，協助新住民瞭解產業職場環境及職業技能，活動已開放報名，歡迎新住民朋友踴躍參加。





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