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提供新住民體驗職場機會　中市產業鏈工作坊活動開跑

▲台中市產業鏈工作坊活動開跑，協助新住民了解職場。（圖／台中市政府）
▲台中市產業鏈工作坊活動開跑，協助新住民了解職場。（圖／台中市政府）

記者李芷涵/綜合報導

2022-04-06 11:10:42

協助新住民求職者順利找到工作，台中市政府勞工局自今年4月起結合市府民政局、各區戶政事務所及在地新住民團體辦理「玩美世界產業鏈工作坊」、「創藝小學堂產業鏈工作坊」等活動，透過資深講師解說及現場體驗實作，協助新住民瞭解產業職場環境及職業技能，活動已開放報名，歡迎新住民朋友踴躍參加。

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勞工局長張大春表示，為解決新住民求職問題，今年上半年勞工局結合新住民團體及美髮、醫學美容、經絡按摩、花藝設計等事業單位辦理「產業鏈工作坊」，讓新住民實際至工作現場瞭解職場內部狀況，體驗各類職業的工作過程及技能，並於現場進行廠商徵才活動，協助新住民順利進入職場，縮短求職等待期。

台中市就業服務處表示，除產業鏈工作坊外，對於職業訓練有興趣但想確認自己適性職涯方向的新住民，可報名參加職能前導課程，透過前導課程先行瞭解各產業的職能，建立初步的工作內容理解及職業認知，課程結束後銜接報名勞動部或市府勞工局的相關職業訓練，讓新住民培植工作技能，贏在起跑點，今年4月將辦理「居家照顧服務」職能前導課程，歡迎對照顧服務產業有興趣的新住民踴躍報名參加。

張局長指出，依據市府民政局統計，台中市111年截至2月底，新住民人口數已達6萬162人，約占台中市總人口數的2.1%，其中女性5萬4,575人就占新住民人口的91%，從勞工局就業服務處歷年服務新住民求職者的經驗發現，若新住民對產業趨勢與自身職能不瞭解，容易在就業後才發現工作不符合自己的期待，若再重頭摸索職涯新方向，求職之路費時耗力相當辛苦。為協助新住民朋友順利投入職場，特別辦理新住民就業促進計畫，去年即從活動中協助106位新住民辦理求職登記，提供相關就業媒合，推介就業成功人數超過50人。

台中就服處說明，市府在新住民就業服務除提供求職推介、就業諮詢、關懷追蹤等服務外，也辦理新住民僱用獎助、弱勢勞工經濟補助等各類服務措施，請上台中市就業服務處網站查詢，如想參加課程者，可直接上就業服務一鍵Catch管理平台報名。

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