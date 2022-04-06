超商瘋媽祖！全家賣「穩賺不賠」好運卡 包中咖啡買1送1
4月瘋媽祖！長達9天8夜的2022年大甲媽祖繞境將於後（8）日起駕，被稱為「台灣地表最大遷徙活動」，全家今（6）日宣布開賣「穩賺不賠」的女神好運卡，還有只送不賣的香火便條紙。7-11則首度開賣「鹿港天后宮爽爽貓小神衣」，堪稱2022最可愛護身符沒有之一。
全家超商今（6）日宣布，即日起開賣「穩賺不賠」的女神好運卡，每張200元，內含200元購物金及大杯特濃美式買一送一券，等於是用等值現金換購物金，且基本盤有咖啡買一送一優惠，幸運兒則是會額外再獲得中杯美式、50元、200元及最高400元的加碼購物金，最高翻3倍，全台限16萬8888組。此外，全家App即日起至4月19日，每天都能免費玩一次「女神好運轉轉樂」，有機會轉到虎紋符令涼感巾。
全家表示，每年媽祖遶境時，信徒最愛買便於攜帶的麵包、太空包餅乾及瓶裝水、茶飲，今年除了和雲林北港朝天宮、白沙屯媽祖合作特色商品，也把人氣麵包全換上媽祖包裝，印上「開運」、「保庇」、「福氣」吉祥話，讓消費者沾沾媽祖福氣，並加送3款只送不賣的香火便條紙，灑上兩大宮廟香灰加持，5月3日前單筆消費200元就能獲得。
7-ELEVEN門市預購也推出「瘋媽祖」專區，最搶眼的就是一之鄉的祈福平安蜂蜜蛋糕，烙印上Q版媽祖圖案。7-ELEVEN也首度推出「鹿港天后宮爽爽貓小神衣」，有黃色健康款、粉色平安款，因相傳神明身上穿過的舊神衣，有保佑平安、趨吉避凶的涵義，因此7-ELEVEN和鹿港天后宮合作聯名，內附過香爐平安符、繩結、祈福小卡，爆萌護身符在後（8）日起限量開放預購。