律師們來相挺　湯詠瑜延續父親使命當甘苦人代言人

高雄前金新興苓雅市議員參選人湯詠瑜律師，是全台唯一具有「台美雙律師」資格的市議員參選人，今(6)日律師界也在前議長康裕成、律師湯金全的帶領下12位律師所組成的後援會出席全力支持湯詠瑜，陪同湯詠瑜站在中山路及五福路口，幫她加油打氣，也陪湯詠瑜一起向市民宣達她的從政理念。湯詠瑜也希望市民朋友能給她做最佳的「市民辯護人」的 機會。
來為女兒湯詠瑜助陣的律師湯金全，早年參與黨外民主運動，更是許多教育、勞工與社會弱勢團體的法律顧問，及街頭運動被告的義務辯護人，從政多年，兒子湯東穎也是律師，一家有三位律師。湯金全說，他常對兒女說「當官不發財、發財不當官」，希望女兒能延續他的使命，以實踐正義公平為職志，當甘苦人的代言人。
康裕成表示，律師訓練有很強的思辨能力，在審預算或研修法案，都能精準犀利，展現理性專業，這是律師進議會一大價值，且律師守法，有助打造清新政治。
湯詠瑜說，從小受到父親湯金全律師認真勤懇、為基層發聲、義務服務的身教、言教，耳濡目染成為律師，如今更走上政治這條道路，湯詠瑜說，律師以維護社會正義及公平法治為使命，有律師界朋友相挺，是情義更是鞭策！湯詠瑜也懇請市民朋友給她機會，讓她進入議會，秉此職志，傳承為基層民眾及勞工發聲、爭取權益的「街頭人權律師」，做最佳的「市民辯護人」，律師界懇請大家「勇於支持湯詠瑜」。