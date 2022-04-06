Gogoro赴美掛牌市值暴衝668億 電池資費優惠6個月200元
台灣首隻新創獨角獸(公司市值超過 10 億美元)登上美股！Gogoro 日前(3/31) 宣布與 Poema Global 合併案於各自的臨時股東大會核可後，4/4雙方合併業務正式完成。合併後 Gogoro Inc. 為續存的公司，並於紐約時間 4 /5上午 9:30（台灣時間 4 月 5 日晚上 9:30），正式以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，在美國納斯達克 (Nasdaq) 交易所開始交易。
Gogoro也是台灣有史以來第一家透過SPAC方式在海外股票交易市場上市的實業公司，更是睽違16年，再次登上美國納斯達克交易所的台灣科技品牌。Gogoro上市之日盤前的公司市值達到23.3億美元(約合新台幣 668 億元)，上市首日，最終收在14.02美元。Gogoro 將於台灣時間4 / 7晚上 9 點進行遠距 Nasdaq 敲鐘儀式 (Bell Ringing Ceremony) 慶祝公司正式上市。
為慶祝 Gogoro 在美國納斯達克交易所成功登板，即日開始至5/2，Gogoro 推出「上市騎同樂，資費月月折」活動，消費者在這段期間內購買 Gogoro 普通重型電動機車任一車款，都享有前 6 個月電池資費每月200 元折抵。新舊車主也可以參加「慶上市、揪來試」活動，藉由推薦或邀約親友試騎，獲得最高 7200 元的門市折抵金。上述加碼優惠活動的生效日都會回溯至 4 /1 。