希望「他」出來選　高市國民黨團北上拜會李四川

高雄市議會國民黨團總召童燕珍今（6）日上午在數位黨籍議員的陪同下，專程北上拜會前高雄市副市長李四川，下午則將拜會黨主席朱立倫，除了勸進李四川，也表達基層的心聲，希望黨中央聽到基層聲音，儘快確定市長人選，能夠發揮母雞帶小雞的效應。
童燕珍說，國民黨至今都沒有推出高雄市長人選，讓基層非常焦急，今天北上拜會前高雄市副市長李四川，就是希望他能慎重考慮代表國民黨參選高雄市長，很多民眾都認為李四川在高雄有很多的建樹，像是路平、燈亮、水溝通，政績大家看的見，希望今天李四川能給一個清楚的答案，大家到目前為止仍認為他是最適合的人選。
高雄市議員陳美雅則說，高雄市民值得更好的選擇，路平、燈亮、水溝通，最近許多公安問題、跳電、治安惡化，此行也是希望黨中央能夠重視，高雄市未來推出的市長候選人，希望中央能夠趕快決定，推出最強的強棒，前高雄市副市長李四川就是高雄市民心中最佳的代表性人物，高雄市不要因為民進黨長期執政，國民黨就推不出一個好的人選，相信國民黨人才濟濟，能推出一個好的人選。
童燕珍表示，今天黨團就是在最最後的努力，第一首選就是李四川，希望李四川也能夠給大家寶貴的意見，聽聽他的想法，最重要還是希望他能出來選，現在時間已經很緊迫，只剩下半年的時間，大家都很憂心，市長人選還沒確定，確實會對議員的參選有很大的影響。