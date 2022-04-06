峮峮「下衣失蹤」辣曬極品美腿　限定福利電暈男粉

中華職棒啦啦隊女神「峮峮」來自中信兄弟Passion Sisters，接下中視《飢餓遊戲》主持棒後，人氣更上一層樓，日前峮峮分享自己在球場的側拍，一張「下衣失蹤」的美照大曬辣腿，掀起熱烈討論。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲峮峮（左一）公開球場花絮，甜美笑容擊中網友的心。（圖／翻攝峮峮IG）▲峮峮下衣失蹤，極品美腿外洩。（圖／翻攝峮峮IG）峮峮為了慶祝中信兄弟奪下本季首勝，在IG公開一系列可愛寫真，只見峮峮穿著黃色雨衣，和團員一起嘟嘴合照，融化一票粉絲，還有一張照片是峮峮穿著棒球夾克，衣服長度幾乎擋住熱褲，營造「下衣失蹤」的視覺效果，露出超誘人的筆直雙腿。▲峮峮嘟嘴超可愛。（圖／翻攝峮峮IG）▲下雨無損峮峮為球員應援的熱情。（圖／翻攝峮峮IG）一系列美照看似包緊緊，不過峮峮也曬出粉絲福利，當她換上緊身球衣時，傲人美胸撐出S曲線，粉絲紛紛留言「穿雨衣也好俏皮」、「超美萌」、「快被妳可愛死」、「嘟嘴真的超可愛」、「要這麼可愛484」、「峮峮真的瘦了很多」。▲峮峮出道以來累積高人氣。（圖／翻攝峮峮IG）▲峮峮掀起啦啦隊偶像旋風。（圖／翻攝峮峮IG）懶理汪小菲！小S和具俊曄碰面了 近照洩好心情許瑋甯嫁邱澤「顏值竟升級」 自拍照震懾13萬網友啦啦隊波多野結衣崩壞？本人PO照認了：被制服照嚇爛