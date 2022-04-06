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台股午盤跌逾160點　昆山封城台廠股價綠油油

▲台北股市今（6）日午盤約跌逾160點左右，來到17459點左右，跌幅近1%。而繼中國大陸上海封城後，江蘇疫情升溫，蘇州昆山實行封閉管理，多家台商受到影響，相關股價綠油油。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（6）日午盤約跌逾160點左右，來到17459點左右，跌幅近1%。而繼中國大陸上海封城後，江蘇疫情升溫，蘇州昆山實行封閉管理，多家台商受到影響，相關股價綠油油。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-06 12:00:36

美國聯準會（Fed）釋出快速縮表訊號，使美股四大指數昨（5）日收跌，而台北股市今（6）日也跟跌，早盤一度跌240多點，下殺來到17381點，所幸之後跌幅縮小，午盤約跌逾160點左右，來到17459點左右，跌幅近1%。權值股台積電、聯電熄火。而繼中國大陸上海封城後，江蘇疫情升溫，蘇州昆山實行封閉管理，多家台商受到影響，如欣興電、台光電、緯創、和碩都已宣布停工，相關股價也一片綠油油。

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美股道瓊指數5日下跌280.7點，或0.8%，收34641.18點；那斯達克指數下跌328.39點，或2.26%，收14204.17點；標普500指數下跌57.52點，或1.26%，收4525.12點；費城半導體指數下跌155.1點，或4.53%，收3269.8點。今日亞股也走弱，日韓股市分別跌約1.8%與近1%、陸港股則跌0.6%與1.6%。

台北股市今日開盤跌141.4點，加權股價指數以17484.19點開出，早盤一度跌240多點，下殺來到17381點，隨後跌幅縮小，午盤約跌逾160點左右，來到17459點左右。權值股台積電早盤跌14元，來到575元，午盤跌10元左右來到578元。聯電午盤則跌3.4%，來到51元，世界先進跌幅更達5%。其他電子股也多熄火，聯發科午盤約跌2.6%、鴻海來到平盤、南亞科跌3%多、大立光則跌4%以上。

而今日盤面焦點為金融股與防疫概念股，彰銀、臺企銀、台中銀、聯邦銀、高雄銀、遠東銀、華南金、開發金、玉山金、元大金、兆豐金、台新金午盤漲1到3%。亞諾法午盤飆漲停，恆大、宏遠、美德醫、康那香、佳醫、國光生漲2到3%、毛寶漲7%。

另外，中國大陸疫情拉警報，繼上海封城之後，印刷電路板PCB重鎮江蘇昆山市也實行封閉管理。欣興電與台光電自4月2日起至4月6日暫時停工，公司皆表示配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康，對財務業務預估暫無重大影響。

至於南電則指出，昆山廠區人員備有宿舍，並進行嚴格門禁管制，以廠區既有人員閉環調度，因此不影響公司營運。還有像是楠梓電昆山廠自4月6日起至4月8日暫時停工，已通知客戶調整出貨時間，強調配合當地政府防疫規定進行防疫工作。

相關廠商受影響，股價也一片綠油油，欣興午盤跌5%以上，來到230.5元。南電跌2.6%，來到512元。台光電跌逾1%，來到258元。和碩也跌超過1%，至於緯創午盤來到盤下小跌。


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