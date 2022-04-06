最易出軌星座第一名又是它！「這星座」跌破眼鏡變乖寶
上交友網站並不代表外遇了，但對許多人來說，如果另一半偷偷使用交友軟體，代表可能有「做壞事」的念頭。婚外情交友網站Ashley Madison公開台灣2021年註冊會員背景分析，從星座排序來看，註冊會員以獅子座為最多，其次則是愛家的巨蟹座位居第二名。
Ashley Madison是主打「婚外情」的約會網站，在全球52個國家擁有逾7500萬名會員，由於是為成年人提供婚外情約會，因此有不少爭議。Ashley Madison今（6）日公開台灣2021年註冊會員背景分析，盤點「最易出軌」星座排行，發現在註冊的會員中，以愛家聞名的巨蟹座、務實的金牛座雙雙上榜，會員數前五名依序是獅子座、巨蟹座、金牛座、摩羯座及雙魚座。
Ashley Madison表示，在註冊會員比例中，獅子座及巨蟹座成為冠亞軍，獅子座出軌原因很常是為了滿足征服欲、挑戰刺激，或是抵擋不住誘惑，而獅子座通常較以自我為中心，有時出軌只是喜歡征服的過程，在達到挑戰後很可能默默回歸原本的生活，因此獅子座外遇回頭機率相當高。
而一向以顧家聞名的巨蟹座，雖然有愛家好形象，但也因為巨蟹座本質較感性，容易心軟，常對新鮮事物產生好奇，因此較難抗拒異性的誘惑，以至於後續因為衝動做出錯誤的決定。由於巨蟹座也需要強大的家庭安全感，不願破壞經營已久的婚姻及家庭，常會一邊默默出軌、一邊努力維繫婚姻。
Ashley Madison資深公關總監Isabella Mise表示，選擇婚外情的人有時並不像一般大眾認知看來那樣明顯，老實形象的人也有可能會出軌，而每個人選擇出軌的原因都不同，可能是性欲無法滿足或是婚姻觸礁，都可能使人向外尋求對象。
Isabella Mise也提到，婚外情與星座並不一定呈絕對關係，但也要替平時一直背負「愛玩」罵名的射手座平反，在會員註冊人數排行中，射手座反而是倒數第二名，跌破眾人眼鏡。