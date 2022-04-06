羅智強投入桃園市長選戰 趙少康：他的權利沒人能夠阻擋
國民黨副秘書長、台北市議員羅智強，今（6）日上午召開記者會，宣布正式投入桃園市長選戰。對此中廣董事長趙少康今日上午陪同國民黨青年登記參選時，也對此作出回應，表示參選是每個人的權利，不能剝奪任何人參選的權利，「羅智強既然表明要參選了，這是他的權利沒有人能夠阻擋。」
趙少康今日上午陪同國民黨中山大同區議員擬參選人柳采薇，前往北市黨部登記投入黨內初選。趙少康表示，選舉只怕沒有人，不怕人多。「人多就像台南，大家很踴躍是一件好事，就坐下來協調，像台南不就協調好了嗎？」趙少康說，桃園對於國民黨來說是很重要的區域，因為是2022年選戰非常有機會拿回來的區域。
「每一個黨員都有參選的權利，我們不能剝奪任何人的權利。」趙少康說，既然羅智強表明要參選了，那就是他的權利，沒有人能夠阻擋他，「朱立倫可以把所有有意願的人都找來談，黨內同志沒有什麼事情不能談的，羅智強既然表明，就得尊重他的意願。」
「我相信不管是朱立倫也好，羅智強也好，都希望桃園贏。」趙少康強調，尤其是朱立倫，因為他當過桃園縣長，「大家都希望贏，只是要怎麼贏？什麼人能夠贏？每個人都有不同的看法。」趙少康直言，只要大家都想贏，那就很好解決了，沒有那麼困難。
趙少康也建議，黨中央可以等到民進黨的人選決定以後再決定。「有時候一物剋一物，看了對手是誰再決定誰參選。」趙少康說，民進黨身為執政黨，都還沒決定人選是誰，國民黨在急什麼？「自己打成一團，根本沒必要，桃園一點都不及，重點在於阻力要化解。」