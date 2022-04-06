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羅智強投入桃園市長選戰　趙少康：他的權利沒人能夠阻擋

▲中廣董事長趙少康6日上午陪同國民黨內青年參選人柳采薇一同到北市黨部登記投入黨內初選。（圖／記者丁上程攝，2022.04.06）
▲中廣董事長趙少康6日上午陪同國民黨內青年參選人柳采薇一同到北市黨部登記投入黨內初選。（圖／記者丁上程攝，2022.04.06）

記者丁上程／台北報導

2022-04-06 12:17:322022-04-06 12:32:55

國民黨副秘書長、台北市議員羅智強，今（6）日上午召開記者會，宣布正式投入桃園市長選戰。對此中廣董事長趙少康今日上午陪同國民黨青年登記參選時，也對此作出回應，表示參選是每個人的權利，不能剝奪任何人參選的權利，「羅智強既然表明要參選了，這是他的權利沒有人能夠阻擋。」

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趙少康今日上午陪同國民黨中山大同區議員擬參選人柳采薇，前往北市黨部登記投入黨內初選。趙少康表示，選舉只怕沒有人，不怕人多。「人多就像台南，大家很踴躍是一件好事，就坐下來協調，像台南不就協調好了嗎？」趙少康說，桃園對於國民黨來說是很重要的區域，因為是2022年選戰非常有機會拿回來的區域。

「每一個黨員都有參選的權利，我們不能剝奪任何人的權利。」趙少康說，既然羅智強表明要參選了，那就是他的權利，沒有人能夠阻擋他，「朱立倫可以把所有有意願的人都找來談，黨內同志沒有什麼事情不能談的，羅智強既然表明，就得尊重他的意願。」

「我相信不管是朱立倫也好，羅智強也好，都希望桃園贏。」趙少康強調，尤其是朱立倫，因為他當過桃園縣長，「大家都希望贏，只是要怎麼贏？什麼人能夠贏？每個人都有不同的看法。」趙少康直言，只要大家都想贏，那就很好解決了，沒有那麼困難。

趙少康也建議，黨中央可以等到民進黨的人選決定以後再決定。「有時候一物剋一物，看了對手是誰再決定誰參選。」趙少康說，民進黨身為執政黨，都還沒決定人選是誰，國民黨在急什麼？「自己打成一團，根本沒必要，桃園一點都不及，重點在於阻力要化解。」

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