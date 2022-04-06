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反台鐵公司化　產工申請勞資調解提六訴求

▲台鐵產業工會今（6）日上午召開記者會重申反公司化立場，同時提出六大訴求並送出調解申請，且重申將支持企業工會五一依法休假行動。（圖／記者黃仁杰攝,2022.04.06）
▲台鐵產業工會今（6）日上午召開記者會重申反公司化立場，同時提出六大訴求並送出調解申請，且重申將支持企業工會五一依法休假行動。（圖／記者黃仁杰攝,2022.04.06）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-06 12:23:29

台鐵公司化條例草案即將在本周於立院審查，台鐵產業工會今（6）日上午召開記者會表示，台鐵近幾年接連大小事故頻傳，擔心的不僅是通勤族，還有日夜都在崗位上工作的員工，但在普悠瑪、太魯閣事故後，台鐵安全仍不見改善，因此提出六大訴求並送出調解申請，同時重申將支持企業工會五一依法休假行動，目前已有上千員工完成連署。

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產工表示，員工期待的是可以讓家人安心出門，平安回家的工作，但在普悠瑪、太魯閣事故後，台鐵依然虛應故事，產工提出六項安全訴求，包含教育訓練標準化、設備改善要即時、提升待遇要落實、安全管理要優化，監理機制防黑箱、產工基層要參與，但卻沒有一項達成，令基層心寒。

產工指出，細看台鐵跟交通部倉促上架的公司設置條例，不斷強調資產、財務的分配，但即便裡面提到許多虧損該如何負擔或是員工的保障，聽在第一線基層的耳中，都彷彿空白支票，交通部長王國材受訪提到，將採納工會版本五項條文，但有關安全的條文將修訂草案部分文字為「台鐵公司對於行車安全具關聯的核心業務，應確實依相關法令規定執行」，不僅規範事項空洞，更迴避三工長其詬病的相關法令與現實作業不符問題。

在薪資待遇部分，未來恐出現同工不同酬，而所謂的第三方評鑑，依然是請交通部下轄的中華顧問工程司辦理，沒有政院層級的獨立機構，產工呼籲，在未達成六項安全訴求前不應貿然通過公司設置條例。   

台鐵產工已送出調整事項進行調解，而台鐵改革必須要有三個參與及三項承諾。安全改革、資產分配及財務評估會議、事業單位營運管理會議三項，需要產工基層的參與。

三項承諾則包含，鐵道局長張政源在普悠瑪事故後承諾提升待遇，卻遲未兌現，呼籲台鐵薪資應比照「交通事業郵政轉調人員資位待遇表」；變更現有班制時需與工會協商，現行三班制且人力不足，工作現場時常違反台鐵安全工作守則，傾聽第一線的心聲，補足人力資源、改善工作流程才是重中之重。

最後，對於台鐵企工提出的五一勞動節休假行動，產工表示支持，目前已有上千位員工完成連署，提醒會員連署完成後一併遞出假單五一依法休假，並邀請企業工會一齊號召同仁五一上凱道參加勞動節遊行，讓社會大眾看見鐵路員工的訴求。

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