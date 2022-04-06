少將挪2880元加菜金貪汙重判 最高法院建議法務部修法
前花防部少將參謀長韓豫平被控詐領2880元團體加菜金，依貪汙罪重判4年6月定讞，讓軍方及朝野立委大喊刑罰太苛，違反比例原則。最高法院認為，若對刑罰感覺過苛，應由《貪汙治罪條例》主管機關法務部提修法，回到舊法規定，讓一定金額下可適用《刑法》規定，而非自行解釋法律。
現行《貪汙治罪條例》刑責為7年以上重罪，但不法利益在5萬元以下者，得依同法第12條「情節輕微」規定減輕其刑；然而，1973年戡亂時期施行的12條是規定，情節輕微、所得財物在3000銀元以下者，可適用普通《刑法》的詐欺罪，處罰規定較《貪汙治罪條例》輕，大多可獲判緩刑及易科罰金，但該法令於1992年間廢除，一旦被告犯罪情節明確又不認罪，恐被重判。
最高檢察署從去年底起，曾針對公務員詐領公款案件法律適用歧異問題，統一法律見解為《刑法》詐欺罪，而非《貪汙治罪條例》之利用職務上之機會詐取財物罪，外傳將提交最高法院大法庭。
最高法院多名法官認為，大法庭無法做出超出法律的見解，檢方作法有「強渡關山」之虞，點名主管機關法務部應提修法草案，不必捨近求遠，大費周章開研討會。
此外，韓豫平案，讓不少立委怒批「恐龍法官」，讓最高法院不少法官感到氣憤，直指法官須依法審判，如果立委不認同，可以把5萬元或10萬元以下的詐欺或侵占改用一般《刑法》論處，也可訂回溯條款，甚至提高額度，解決爭議。