體育專業投身市議員選戰　黎正評要推全民體育

我是廣告 請繼續往下閱讀
2018年桃園市議員選舉，黎正評受到鄭文燦的鼓勵，當時參加了民進黨的初選民調，但很可惜沒有通過黨內初選，鄭文燦將他延攬進體育局擔任專門委員，這次他捲土重來，希望能夠為楊梅挹注一股年輕專業的改變力量。
黎正評表示，從小就在楊梅長大受教育，當年升大學前夕，因為游泳破了全國紀錄，所以被保送到台灣體育運動大學，服兵役也是在體育署擔任替代役，並學習一些水上的專長。退伍後就到美國修教育碩士，回國後在高中（光復中學及治平高中）任職一年半後，再度申請到美國攻讀博士。學成回國之後，就在慈濟科大以及台北海洋科技大學任教，最後回到明新科技大學運動管理系擔任助理教授，3年後順利升為副教授。
由於擁有雄厚的體育及教育相關學歷背景，黎正評希望加強地方性的運動賽事，像是以往舉辦過的「鎮運會」、「鄉運會」，希望能夠重新舉辦，希望能夠透過這樣的地方活動，增加各校乃至各個社區之間的凝聚力。
黎正評表示，目前國小正在推的大多都是校隊、代表隊以競技為主的隊伍。他回想在美國求學時看到的卻是紮根社區的運動聯盟概念。他認為以社區為主，強化親子活動的運動類型，更能普及全民運動並落實運動深入社區紮根的理念，而不是將大部分經費投入只有極少數人參與的競技型運動項目。
黎正評對於公共閒置空間，也有他獨特的見解和規劃，例如許多大型陸橋下方的空間，如果鄰近交通頻繁地區不適合作為運動場地，他認為可以參考國外做法，將空間規畫成小型倉儲空間，以平價租給有需要的民眾使用。黎正評強調，目前一般民眾大多住在大樓式的集合住宅，家中的儲物空間有限，如果能夠善用閒置的公共空間，作為小型的倉儲空間提供民眾租用，不僅可以有效利用原本閒置的空間增加市府的收入，也可為民眾爭取到有效又便利的儲物空間一舉兩得！
最後對於為何要參選議員，黎正評提到，因為自己一直都在學校教書，希望自己能夠擴大教育改變的力量幫助更多的人，加上自己的觀察，楊梅地區的議員長期以來幾乎就是幾位老面孔，他希望能夠讓有教育背景的年輕人投入來改變地方。黎正評強調，市議會中很少看到律師或是老師，如果63席議員中有10位老師的話，勢必會大幅改善目前教育的政策和提升教育的資源。大家願意跳出來，才會改變！