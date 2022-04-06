國民法官法庭席位安排惹議　司法院：明開會討論

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司法院已訂於明（7）日召開「國民法官法庭席位布置諮詢會議」，邀請學者、法官、檢察官、律師、被害人團體及法務部代表，共同討論包含被害人席位在內之法庭席位布置事宜，俟有結論，即會對外說明。
為迎接國民法官坐上法檯、參與審判，法庭空間配置也需配合調整，司法院與臺灣設計研究院實地走訪全台及離島地方法院，規劃國民法官法庭空間改造設計規範，並指定新北、南投及高雄地院為示範法院，三個地院的「國民法官法庭」已於今年3月1日正式啟用，司法院也揭示桃園、新竹、苗栗、彰化、橋頭、基隆、宜蘭等七所法院發揮現有資源效益所改造完成國民法官法庭。
司法院表示，「圓弧形雙層主法檯」是國民法官法庭的設計重點，國民法官無論坐在哪個位置，都能清楚看見法庭動態；中間的審判長也能隨時關照國民法官需求。檢、辯席位的扇型配置，也使所有參與者都能夠聚焦於法庭上攻防，更有助於實踐證據裁判、公平審判的核心理念。
國民法官法庭設計以白色、木質調為基底，象徵公開透明、溫暖且富有人性；而法庭空間與以多元運用原則規劃的選任會場、詢問室、評議室、休息室、專用動線及安全通道等關連場域，設計時都顧慮到使用者的隱私、便利與安全性，且配備「無障礙設施」，實現國民法官制度多元、同理及包容的精神。