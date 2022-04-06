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國民法官法庭席位安排惹議　司法院：明開會討論

▲高雄地院國民法官法庭。（圖／NOWnews資料照，司法院提供）
▲高雄地院國民法官法庭。（圖／NOWnews資料照，司法院提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-06 12:51:522022-04-06 13:17:32

國民法官法庭日前正式對外亮相，但劍青檢改認為，司法院將「被害人」席位排在檢辯後方不當，建議導正。司法院今（6）日回應，明天將召開「國民法官法庭席位布置諮詢會議」，有結論再公布。

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司法院認為，應保障被害人或被害人遺屬在訴訟程序中得以充分陳述意見、參與程序，故於國民法官法庭中設置被害人的專屬席位。各界對於被害人席位之安排，容有不同意見，但仍應以維持審檢辯三方構造，尊重被害人權益為最大考量，並參考與我國法制接近之德日經驗，妥為安排。

司法院已訂於明（7）日召開「國民法官法庭席位布置諮詢會議」，邀請學者、法官、檢察官、律師、被害人團體及法務部代表，共同討論包含被害人席位在內之法庭席位布置事宜，俟有結論，即會對外說明。

▲南投地院國民法官休息室。（圖／NOWnews資料照，司法院提供）
▲南投地院國民法官休息室。（圖／NOWnews資料照，司法院提供）
為迎接國民法官坐上法檯、參與審判，法庭空間配置也需配合調整，司法院與臺灣設計研究院實地走訪全台及離島地方法院，規劃國民法官法庭空間改造設計規範，並指定新北、南投及高雄地院為示範法院，三個地院的「國民法官法庭」已於今年3月1日正式啟用，司法院也揭示桃園、新竹、苗栗、彰化、橋頭、基隆、宜蘭等七所法院發揮現有資源效益所改造完成國民法官法庭。

司法院表示，「圓弧形雙層主法檯」是國民法官法庭的設計重點，國民法官無論坐在哪個位置，都能清楚看見法庭動態；中間的審判長也能隨時關照國民法官需求。檢、辯席位的扇型配置，也使所有參與者都能夠聚焦於法庭上攻防，更有助於實踐證據裁判、公平審判的核心理念。

國民法官法庭設計以白色、木質調為基底，象徵公開透明、溫暖且富有人性；而法庭空間與以多元運用原則規劃的選任會場、詢問室、評議室、休息室、專用動線及安全通道等關連場域，設計時都顧慮到使用者的隱私、便利與安全性，且配備「無障礙設施」，實現國民法官制度多元、同理及包容的精神。
 

▲南投地院國民法官法庭。（圖／NOWnews資料照，司法院提供）
▲南投地院國民法官法庭。（圖／NOWnews資料照，司法院提供）

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