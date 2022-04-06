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侯友宜：有症狀勿上班、上課　邀7醫院研議「在宅照護」

▲新北市長侯友宜召集各醫院的院長開會研商，盼建立確診病患在宅照護的模式，並結合虛擬病房與遠距離的關懷，以落實責任照護、分級照護。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜召集各醫院的院長開會研商，盼建立確診病患在宅照護的模式，並結合虛擬病房與遠距離的關懷，以落實責任照護、分級照護。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-06 13:42:05

疫情延燒！新北市政府今（6）日召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議暨市政會議」，新北市長侯友宜強調，新北市不斷的篩檢，找出確診數、阻斷隱形的傳播鏈，這才是面對防疫應有的態度；同時呼籲民眾，清明假期結束後，有症狀，就不要不上班、不上課。

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侯友宜指出，新北市在清明假期的期間，不斷的擴大採檢、匡列跟隔離，中和區至今專案採檢3420人、三峽專案篩檢2966人，31處社區篩檢站也篩了13535人；此外；新北市找到無症狀跟輕症的確診數，大概都是全台最高，新北市不要怕數字多，只怕民眾不願意去面對、把它找出來。

侯友宜表示，三峽因為師生的人數很多，市府不斷的擴大匡列跟採檢，但單靠一天的數據是不準確，還要做好密切的觀察；面對清明假期的結束，除希望企業主落實自主健康的管理外，也能鼓勵篩檢，更重要有症狀不上班、不上課，所有學校落實三級防護、健康五原則，嚴格落實規範，就能把防疫守住。

針對日前拋出的「在宅照護」政策，侯友宜說，已要求各區長與市民溝通，取得在宅照護的認識與共識，讓確診者可以家戶為單位，做好在宅照護的充分準備；此外；今天也召集各醫院的院長開會研商，盼建立確診病患在宅照護的模式，結合虛擬病房與遠距離的關懷，以落實責任照護、分級照護。

衛生局長陳潤秋補充，多數國家都採取與病毒共存的防疫政策，世界上仍有香港與中國大陸採取清零的政策，以低度活動與擴大採檢為主要的防疫策略；目前新北市的樹林科技廠、中和公寓、三峽校園的案例觀察，居家隔離人數仍有上升趨勢，因各類活動並未嚴格禁止，人民仍有接觸疑慮，應要小心。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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