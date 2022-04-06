侯友宜：有症狀勿上班、上課　邀7醫院研議「在宅照護」

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侯友宜表示，三峽因為師生的人數很多，市府不斷的擴大匡列跟採檢，但單靠一天的數據是不準確，還要做好密切的觀察；面對清明假期的結束，除希望企業主落實自主健康的管理外，也能鼓勵篩檢，更重要有症狀不上班、不上課，所有學校落實三級防護、健康五原則，嚴格落實規範，就能把防疫守住。
針對日前拋出的「在宅照護」政策，侯友宜說，已要求各區長與市民溝通，取得在宅照護的認識與共識，讓確診者可以家戶為單位，做好在宅照護的充分準備；此外；今天也召集各醫院的院長開會研商，盼建立確診病患在宅照護的模式，結合虛擬病房與遠距離的關懷，以落實責任照護、分級照護。
衛生局長陳潤秋補充，多數國家都採取與病毒共存的防疫政策，世界上仍有香港與中國大陸採取清零的政策，以低度活動與擴大採檢為主要的防疫策略；目前新北市的樹林科技廠、中和公寓、三峽校園的案例觀察，居家隔離人數仍有上升趨勢，因各類活動並未嚴格禁止，人民仍有接觸疑慮，應要小心。
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