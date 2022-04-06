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手機功能真需要這麼多？外媒列出12點　多想想可省好幾千

▲手機功能越來越強大，換機前可以思考一下，需不需要這麼多功能，畢竟功能越多，手機疊加費用越高。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲手機功能越來越強大，換機前可以思考一下，需不需要這麼多功能，畢竟功能越多，手機疊加費用越高。（示意圖／取自 Pixabay ）

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-06 14:07:14

手機功能五花八門，價格也因為功能不斷疊加而往攀升，國外科技網站PhoneArena記者就分析了12個可能被廠商過度宣傳的功能，像是如果是8K錄影真的有需要嗎？打卡網美照需要破億的高解析拍照畫素？慢慢充電的無線充電真的是換機的關鍵因素嗎？鏡頭也真的不是越多越好，廠商調校可能更重要！PhoneArena記者最後提到，12項功能不代表沒有用處，事實上反而是推動手機繼續往前的重要技術，只是一般人在購買前要想清楚，要不要為不需要的功能買單？

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1.不需要最強大的處理器

如果只是瀏覽IG、Twitter、FB其實不需要用到最新的處理器，中階手機不管是收發電子郵件、打卡、看影片，甚至玩遊戲都已經很夠用了。

2.鏡頭多不代表好

手機鏡頭不是越多越好，消費者最常用的鏡頭大多為：長焦、變焦、超廣角鏡頭。如果多加了人像、微距鏡頭等，只是代表可能功能更強，但真正使用的機率不高，但多了幾顆戰術鏡頭費用可能更高。

3.破億畫素並不一定好

拍照畫素不是規格越高就好，跟手機系統的演算、顏色的調校等都有關，從國際知名的評測網站DXO MARK的排名來看，iPhone 13 Pro依舊使用12MP鏡頭，但整體評測排名第5名，後面有不少破億等級的鏡頭。

▲iPhone 13 Pro依舊使用12MP鏡頭，但在DXO MARK的排名為第5名，後面有不少破億等級的鏡頭。(圖／翻攝DXO MARK)
▲iPhone 13 Pro依舊使用12MP鏡頭，但在DXO MARK的排名為第5名，後面有不少破億等級的鏡頭。(圖／翻攝DXO MARK)

4.微距鏡頭不是升級的理由

iPhone 13 Pro系列強打微距拍攝，但一般人拍花朵、蜜蜂特寫的次數很少，3年內可能不到10次。如果是專門的特寫攝影師可能會更願投資更好的微距器材。

▲微距拍攝對於一般民眾來說使用的機率並不高。(圖／翻攝蘋果官網)
▲微距拍攝對於一般民眾來說使用的機率並不高。(圖／翻攝蘋果官網)
5.大電池並非續航力長的唯一數字

單看電池大小不能決定續航力長短，系統對於電量的優化程度也需要考慮，以PhoneArena記者本身的經驗，Pixel 6 Pro電池容量比 iPhone 13 Pro Max電池大，但蘋果電池優化較佳，效率更高。

6.無線充電並不比有線充電好

旗艦手機之前都很強調無線充電，但想要擁有無線充電的便利性，還需要額外買無線充電盤，再加上近期有更多廠商在開發更快的有線充電技術，且多數有線充電的速度會比無線快，仔細想想真的需要無線充電嗎？

▲使用「無線充電」不方便？用戶一面倒點1優勢。（示意圖／取自pixabay）
▲多數有線充電的速度會比無線充電快。（示意圖／取自pixabay）
7.大猩猩玻璃讓螢幕不會破？

每一代大猩猩玻璃都強調更好的保護能力，但民眾真的敢放心裸機使用嗎？大家買手機後就去買螢幕保護貼或是手機殼了吧！

8.玻璃手機比塑料手機好？

手機開始強調更好的玻璃機身，民眾在購機時甚至會陷入挑哪種顏色的天人交戰，選了命定的顏色後，就把手機放入更耐摔的手機殼內，這樣選擇哪一種材質、顏色真的會很重要嗎？

9.Ultra、Pro、Max有時只是更貴

現在手機同一系列有各種尺寸，也就有各種微妙等級上的差異，Lite、mini、Pro、Pro Max、Ultra等等，但就是在同一主機加一點、減一點，而定名可能也會影響銷量，像是購入Pro Max、Ultra等似乎也有高人一等的感覺。


10.8K錄影非主流
對於規格控的人來說，看到8K錄影應該會覺得是個很香的規格，但其實8K的普及率真的沒有這麼高，尚未到達主流地位，因此有沒有8K錄影真的重要嗎？

11.5G 信號不夠穩定

5G 的確是未來的趨勢，但目前5G 信號依舊不是很穩定，經常在 4G 和 5G 之間切換，且費用也不夠親民，應該不是換機多負擔費用的主要原因。

▲「 4G、5G 網路」到底差在哪？一圖快速看懂最勝出特點。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲5G 的確是未來的趨勢，但目前5G 信號依舊不是很穩定且費用也不夠親民，應該不是換機多負擔費用的主要原因。。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
12.手機不是越貴越好

手機不是越貴越好，手機價格越高，的確可有擁有更多的功能，但要思考是不是需要這些功能，像是可能只需要3 倍變焦或是你確定 Face ID 會比指紋識更實用？

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