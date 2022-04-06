手機功能真需要這麼多？外媒列出12點　多想想可省好幾千

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如果只是瀏覽IG、Twitter、FB其實不需要用到最新的處理器，中階手機不管是收發電子郵件、打卡、看影片，甚至玩遊戲都已經很夠用了。
2.鏡頭多不代表好
手機鏡頭不是越多越好，消費者最常用的鏡頭大多為：長焦、變焦、超廣角鏡頭。如果多加了人像、微距鏡頭等，只是代表可能功能更強，但真正使用的機率不高，但多了幾顆戰術鏡頭費用可能更高。
3.破億畫素並不一定好
拍照畫素不是規格越高就好，跟手機系統的演算、顏色的調校等都有關，從國際知名的評測網站DXO MARK的排名來看，iPhone 13 Pro依舊使用12MP鏡頭，但整體評測排名第5名，後面有不少破億等級的鏡頭。
4.微距鏡頭不是升級的理由
iPhone 13 Pro系列強打微距拍攝，但一般人拍花朵、蜜蜂特寫的次數很少，3年內可能不到10次。如果是專門的特寫攝影師可能會更願投資更好的微距器材。
5.大電池並非續航力長的唯一數字
單看電池大小不能決定續航力長短，系統對於電量的優化程度也需要考慮，以PhoneArena記者本身的經驗，Pixel 6 Pro電池容量比 iPhone 13 Pro Max電池大，但蘋果電池優化較佳，效率更高。
6.無線充電並不比有線充電好
旗艦手機之前都很強調無線充電，但想要擁有無線充電的便利性，還需要額外買無線充電盤，再加上近期有更多廠商在開發更快的有線充電技術，且多數有線充電的速度會比無線快，仔細想想真的需要無線充電嗎？
7.大猩猩玻璃讓螢幕不會破？
每一代大猩猩玻璃都強調更好的保護能力，但民眾真的敢放心裸機使用嗎？大家買手機後就去買螢幕保護貼或是手機殼了吧！
8.玻璃手機比塑料手機好？
手機開始強調更好的玻璃機身，民眾在購機時甚至會陷入挑哪種顏色的天人交戰，選了命定的顏色後，就把手機放入更耐摔的手機殼內，這樣選擇哪一種材質、顏色真的會很重要嗎？
9.Ultra、Pro、Max有時只是更貴
現在手機同一系列有各種尺寸，也就有各種微妙等級上的差異，Lite、mini、Pro、Pro Max、Ultra等等，但就是在同一主機加一點、減一點，而定名可能也會影響銷量，像是購入Pro Max、Ultra等似乎也有高人一等的感覺。
10.8K錄影非主流
對於規格控的人來說，看到8K錄影應該會覺得是個很香的規格，但其實8K的普及率真的沒有這麼高，尚未到達主流地位，因此有沒有8K錄影真的重要嗎？
11.5G 信號不夠穩定
5G 的確是未來的趨勢，但目前5G 信號依舊不是很穩定，經常在 4G 和 5G 之間切換，且費用也不夠親民，應該不是換機多負擔費用的主要原因。
12.手機不是越貴越好
手機不是越貴越好，手機價格越高，的確可有擁有更多的功能，但要思考是不是需要這些功能，像是可能只需要3 倍變焦或是你確定 Face ID 會比指紋識更實用？