參選桃園市長卻將蘆竹講成蘆洲　羅智強暫不辭台北市議員

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至於是否已拜會桃園市議長邱奕勝？羅智強說，地方有很多意見認為他沒有先跟地方溝通就先行腳，對地方不夠尊重，他深自檢討，接下來會把桃園千里行轉換為另一個形式，拜訪地方民代、基層意見領袖為主，他也為邱奕勝抱抱不平，很多傳言都非事實，他跟邱不算深交，但很感謝邱過去在公投期間給他的支持和肯定，他跟邱是惺惺相惜，外界不要見縫插針。
媒體詢問，在參選聲明中指出，不需要思考別的戰場，是否代表若不選桃園就是輔選嗎？羅智強說，他在公投前曾有徵詢過參選高雄市的意見，後來已經沒有把這個放在規劃中，高雄市不是參選與否的問題，而是他已經走上桃園市長的道路，桃園提名未必是他，但他會找到自己的戰場跟去處，很簡單就是輔選、輔選、再輔選。
至於希望羅智強希望的黨內機制是什麼？羅說，他非常諒解國民黨為難，也願意給最大的空間，初選、協調、不公開民調或直接徵召都可以，他相信朱立倫，因為他們希望桃園贏的心都是一樣的。
被問及日前朱立倫勸退羅智強的那通電話，羅智強說，那通電話後，他也有情緒，但經過五天後他平復了，當時的情緒就是無奈跟失落，他也跟了一些朋友訴苦，後來就傳出有消息人士說，他是因為怕輸、不想成為罪人，才黯然退選，明明就不是如此，他要如何面對，他只好好真實的情況告訴支持他的人，講出去後中間就有很多紛紛擾擾，但他沈澱後，不再回朔各種用詞，未來還是要追求國民黨的勝利。