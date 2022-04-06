朱立倫逼退羅智強「魚死網破」？黃健庭親上火線還原真相
台北市議員羅智強今（6）日宣布參選桃園市長，日前透過台北市議員游淑慧、徐巧芯放話稱，黨主席朱立倫烙狠話要羅「魚死網破」，還稱「民調再高也不提名你」。國民黨秘書長黃健庭親上火線駁斥表示，幾波轉述不是正確的，對黨造成很大傷害，假設這些人聽到這些說法，若能跟他和朱立倫溝通，是否就能避免掉很多爭議，降低對黨的團結的傷害。
黃健庭說，羅智強日前跟他談話一個半小時，羅智強跟朱立倫前後兩段大概半小時通話，其實都已經講好不對外講，很多內容經過二手、三手傳播，除非羅智強跟朱立倫當面對峙，才有辦法講得清楚，不然不是當事人講的話在外可能就是斷章取義，或從自己角度去解讀，不一定很精確。
黃健庭說，他有詢問朱立倫：「真的有講魚死網破嗎？」朱立倫回答，他跟羅智強談話中，有引述名嘴黃暐瀚的文章中指稱把桃園這一局弄成魚死網破，他是在告訴羅智強有這篇文章，結果講出來變成朱立倫自己講魚死網破，這就不正確。
至於朱立倫有跟羅智強講民調再高也不提名你嗎？黃健庭轉述說，朱立倫跟羅說，黨自己做的民調貨外面好幾波的民調，看到都不是這樣的結果，地方反彈要想辦法化解，在此情況下，怎麼提名。
黃健庭說，羅智強反跟朱立倫說：「我聲量很高，」但朱立倫表示，聲量再高也無法提名，哪個政黨提名是看聲量，而是應看地方民意與支持度。
黃健庭強調，幾波轉述就不是正確的，對黨造成很大傷害，假設這些人聽到這些說法，若能跟他和朱立倫溝通，是否就能避免掉很多爭議，降低對黨的團結的傷害。