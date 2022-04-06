詹雅雯遭爆要動刀開腦？親揭身體狀況　籲粉絲幫集氣

詹雅雯昨（5）日爆出身體出狀況將開腦部手術，對此傳聞雅雯音樂工作室及主辦單位都及時回應僅是「例行性的回診治療」，表示身體狀況一切都在控制中，詹雅雯自己看到新聞後，表示嚇了一跳，相當感動大家對她這麼的關心，7日將開賣8月13日高雄巨蛋演唱會，希望所有支持詹雅雯的歌迷朋友都可以一同「集氣、集氣、集『買氣』」。
本次再登高雄巨蛋演唱會，詹雅雯努力籌備新歌中，除了與歌王亂彈阿翔合作新歌，有機會在演唱會上合唱之外，她也表示一定會讓粉絲們驚喜連連，要拿出再登高雄的誠意，讓歌迷們大飽耳福，當然她也承諾粉絲會將自己的身體照顧好，不讓大家擔心，期盼大家也在這疫情當下好好保重身體，大家都健康平安的來聽她的演唱會。
相隔3年再登高雄巨蛋，對於演唱會上將會安排哪些驚喜橋段，詹雅雯提到：「任何的橋段都是特別的，只有你找到我，才會看到這些特別的橋段。」意味邀請粉絲都到演唱會現場來親自揭曉，才夠特別，對這次演唱會內容相當保密。先前詹雅雯直播時，開放粉絲許願想聽的歌，其中《難渡情關》是先前30週年發行專輯中的主打歌，近期國內疫情騷動不安，詹雅雯透露：「因為人生的關是無止盡的，生命中每個階段的關，都是成長的關，不用把它當困難來克服，而是想成是可以提升的訓練。」她認為凡事都要靠自己努力，而非一昧靠老天保佑自己過關，所以很積極地對抗身體的病痛，想把自己這樣積極樂觀的能量，傳達給每位喜歡聽她唱歌的歌迷朋友。