釋放醫療量能！「與病毒共存」之下　輕症居家隔離成主流

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在亞洲同樣單日新增確診居高不下的韓國，雖然仍因Omicron變異株導致單日確診數曾飆破62萬例，但死亡率比起他國顯著低下。而韓國疫苗覆蓋率超高，97%成年人都已經施打疫苗，2劑接種率佔總人口的86.7%，其中60歲以上長者的接種率也有95.7%。
韓國雖然在去年11月轉為「與病毒共存」模式，但在Omicron變異株肆虐、確診人數不斷增加的狀況下，考慮到感染者症狀多較輕微，韓國政府決定在2022年1月改變防疫政策，將隔離期縮短，完整接種疫苗者仍染疫，若是症狀較為輕微或是無症狀，僅需居家療養7天，且輕症患者可以在家接受治療，並透過APP在家看診、拿處方箋。
而日本近來遭到第7波疫情襲擊，且Omicron變異株也自今年1月以來成為了境內主流病毒，但有鑒於Omicron變異株傳染力強，但病例已輕症為多數的特性，讓日本也開始重視居家療養模式，在第6波疫情襲來時，全國居家療養患者數更達到57萬人。
不過日本隔離規定分為有無感染症狀，若是患者有明顯咳嗽等症狀，經由檢測確診後，必須隔離10天，無症狀患者則是隔離7天，解除隔離前須有2次檢測結果為陰性。
除了亞洲國家之外，也有不少歐美國家將居家療養的規定放寬，英國在今年2月廢除了居家療養的規定，僅以勸導方式要求確診者隔離5天；美國則是自去年12月，縮短了居家隔離期間為5天，隔離解除後5天則是得戴著口罩在外活動。
新冠肺炎疫情在全球延燒逾2年，期間不斷出現新變異株，從Alpha、Beta、Delta，到近期造成全球疫情大流行再起的Omicron，不過確診者重症機率卻減弱許多，症狀表現也「感冒化」，讓越來越多國家防疫措施解封，為了減輕醫療量能壓力，「輕症或無症狀居家治療」似乎也成為了擁抱「與病毒共存」的國家的主流模式之一。