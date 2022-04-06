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釋放醫療量能！「與病毒共存」之下　輕症居家隔離成主流

▲各國在「與病毒共存」模式下，也考慮將醫療量能留給重症病例，輕症或無症狀患者則是採用「居家治療」。（圖／美聯社／達志影像）
▲各國在「與病毒共存」模式下，也考慮將醫療量能留給重症病例，輕症或無症狀患者則是採用「居家治療」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-06 14:34:212022-04-06 14:36:40

近來國內疫情升溫，在清明連假尾聲，單日確診還飆升至200多例，連日創下今年新高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每日確診人數超過1500人才會啟動輕症居家隔離，國內質疑聲音四起。事實上，隨著疫苗覆蓋率提高，不少國家轉為「與病毒共存」模式，讓經濟、防疫得以並行，並且啟動輕症居家隔離的政策，減輕醫療量能壓力。

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在全球率先展開「與病毒共存」模式國家之一的新加坡，近來單日新增確診仍在5000人上下，但在過去將近1個月以來，確診病例中高達99.7%都是輕症或無症狀患者。而新加坡國內完整疫苗接種率已高達92%，另也有71%民眾施打追加劑，在高疫苗施打率的前提下進行廣泛快篩，患者確診後在家隔離3天後，再度篩檢若為陰性，就能解除隔離。

▲與新冠疫情傳播速度一起加速的，是新加坡護理人員的離職潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡患者僅需在家隔離3天，篩檢若為陰性，就能解除隔離。（圖／美聯社／達志影像）
在亞洲同樣單日新增確診居高不下的韓國，雖然仍因Omicron變異株導致單日確診數曾飆破62萬例，但死亡率比起他國顯著低下。而韓國疫苗覆蓋率超高，97%成年人都已經施打疫苗，2劑接種率佔總人口的86.7%，其中60歲以上長者的接種率也有95.7%。

韓國雖然在去年11月轉為「與病毒共存」模式，但在Omicron變異株肆虐、確診人數不斷增加的狀況下，考慮到感染者症狀多較輕微，韓國政府決定在2022年1月改變防疫政策，將隔離期縮短，完整接種疫苗者仍染疫，若是症狀較為輕微或是無症狀，僅需居家療養7天，且輕症患者可以在家接受治療，並透過APP在家看診、拿處方箋。

▲韓國2日通報新增確診超過2萬例。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國將居家隔離治療期間縮短為7天。（圖／美聯社／達志影像）
而日本近來遭到第7波疫情襲擊，且Omicron變異株也自今年1月以來成為了境內主流病毒，但有鑒於Omicron變異株傳染力強，但病例已輕症為多數的特性，讓日本也開始重視居家療養模式，在第6波疫情襲來時，全國居家療養患者數更達到57萬人。

不過日本隔離規定分為有無感染症狀，若是患者有明顯咳嗽等症狀，經由檢測確診後，必須隔離10天，無症狀患者則是隔離7天，解除隔離前須有2次檢測結果為陰性。

▲圖為澀谷車站。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本在第6波疫情襲來時，全國居家療養患者數更達到57萬人圖為澀谷車站。（圖／美聯社／達志影像）
除了亞洲國家之外，也有不少歐美國家將居家療養的規定放寬，英國在今年2月廢除了居家療養的規定，僅以勸導方式要求確診者隔離5天；美國則是自去年12月，縮短了居家隔離期間為5天，隔離解除後5天則是得戴著口罩在外活動。

新冠肺炎疫情在全球延燒逾2年，期間不斷出現新變異株，從Alpha、Beta、Delta，到近期造成全球疫情大流行再起的Omicron，不過確診者重症機率卻減弱許多，症狀表現也「感冒化」，讓越來越多國家防疫措施解封，為了減輕醫療量能壓力，「輕症或無症狀居家治療」似乎也成為了擁抱「與病毒共存」的國家的主流模式之一。

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