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幕僚世代接棒傳承　台中市議員陳世凱推薦陳慶鴻、黃彥毓

▲台中市議員陳世凱今天專程南下高雄，力薦在地長期服務的大岡山市議員參選人陳慶鴻、前鎮小港市議員參選人黃彥毓。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲台中市議員陳世凱今天專程南下高雄，力薦在地長期服務的大岡山市議員參選人陳慶鴻、前鎮小港市議員參選人黃彥毓。（圖／邁向過半大聯盟提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-06 15:07:45

民進黨市議員初選，高雄市第三選區大岡山與第十選區的前鎮小港競爭激烈，「邁向過半大聯盟」的參選人陳慶鴻與黃彥毓繼日前邀請高雄多位幕僚出身市議員發聲相挺後，今（6）日台中市議員陳世凱專程南下高雄力薦在地長期服務的大岡山市議員參選人陳慶鴻、前鎮小港市議員參選人黃彥毓。

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▲陳世凱表示，陳慶鴻與黃彥毓兩人和自己一樣都是幕僚出身，長期以來的訓練，正符合在地鄉親的需求。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲陳世凱表示，陳慶鴻與黃彥毓兩人和自己一樣都是幕僚出身，長期以來的訓練，正符合在地鄉親的需求。（圖／邁向過半大聯盟提供）
陳世凱表示，陳慶鴻與黃彥毓兩人和自己一樣都是幕僚出身，長期以來的訓練，正符合在地鄉親的需求。陳慶鴻是邱志偉服務處主任，已在地方超過十年，當幕僚的時間還比自己久，真正在地也尚資深；他也認為，身為立委服務處主任，地方跟中央的溝通更是陳慶鴻的強項，完全不用再花時間適應，立即上手。

▲陳世凱以「接力棒」為信物贈與陳慶鴻。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲陳世凱以「接力棒」為信物贈與陳慶鴻。（圖／邁向過半大聯盟提供）
陳世凱表示，黃彥毓從2006年跟著陳菊院長的團隊來到高雄，多年來累積豐富的行政經驗。自己已經擔任三屆民意代表，完全了解具備行政部門歷練的重要性，而這就是黃彥毓的強項，十餘年間黃彥毓從地方到中央歷練極為完整，從市政府的多個單位、高雄市黨部主委、中央經濟部都待過，完全知道公部門運作方式，才能將專業與服務帶給高雄市民。

陳慶鴻說，身爲資深幕僚，他很自豪地說出自2011年加入邱志偉委員服務處後，不論是會勘、公聽會、選民服務他都親力親為。10年過去，6個行政區、94個里，其中每一件爭取的建設，和鄉親的託付，自己都一清二楚。近期受到邱志偉和眾多高雄在地委員、多位議員前輩的鼓勵，每份支持都是自己前進的動力。初選進入最後一哩路，從前輩們手中接棒之後，自己會踩穩每一部步伐，衝向終點線，成功進議會。

▲陳世凱以「接力棒」為信物贈與黃彥毓。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲陳世凱以「接力棒」為信物贈與黃彥毓。（圖／邁向過半大聯盟提供）
黃彥毓也特別感謝世凱特別來高雄幫兩人讚聲，自己在地方跟中央歷練多年，不論是以前的同仁或是現在拜訪遇到的鄉親，都會問自己說怎麼會回來選議員，自己總是笑著說「功夫學夠了，回來報恩」，這就是自己覺得最重要的事情。憑藉著自己在地方跟中央的歷練，公部門的權責分工跟作業流程都已熟捻，當選後必定「馬上上工、馬上服務、沒有蜜月期」。

陳世凱最後以「接力棒」為信物贈與二人，象徵幕僚世代的接棒服務與專業傳承的品質保證，並表示自己也是幕僚出身，今天更將接力棒傳遞給由陳慶鴻和黃彥毓二人，象徵幕僚世代的接棒傳承永不止息，期許兩人可以秉持專業，前進議會。

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