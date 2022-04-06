幕僚世代接棒傳承　台中市議員陳世凱推薦陳慶鴻、黃彥毓

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陳世凱表示，黃彥毓從2006年跟著陳菊院長的團隊來到高雄，多年來累積豐富的行政經驗。自己已經擔任三屆民意代表，完全了解具備行政部門歷練的重要性，而這就是黃彥毓的強項，十餘年間黃彥毓從地方到中央歷練極為完整，從市政府的多個單位、高雄市黨部主委、中央經濟部都待過，完全知道公部門運作方式，才能將專業與服務帶給高雄市民。
陳慶鴻說，身爲資深幕僚，他很自豪地說出自2011年加入邱志偉委員服務處後，不論是會勘、公聽會、選民服務他都親力親為。10年過去，6個行政區、94個里，其中每一件爭取的建設，和鄉親的託付，自己都一清二楚。近期受到邱志偉和眾多高雄在地委員、多位議員前輩的鼓勵，每份支持都是自己前進的動力。初選進入最後一哩路，從前輩們手中接棒之後，自己會踩穩每一部步伐，衝向終點線，成功進議會。
黃彥毓也特別感謝世凱特別來高雄幫兩人讚聲，自己在地方跟中央歷練多年，不論是以前的同仁或是現在拜訪遇到的鄉親，都會問自己說怎麼會回來選議員，自己總是笑著說「功夫學夠了，回來報恩」，這就是自己覺得最重要的事情。憑藉著自己在地方跟中央的歷練，公部門的權責分工跟作業流程都已熟捻，當選後必定「馬上上工、馬上服務、沒有蜜月期」。
陳世凱最後以「接力棒」為信物贈與二人，象徵幕僚世代的接棒服務與專業傳承的品質保證，並表示自己也是幕僚出身，今天更將接力棒傳遞給由陳慶鴻和黃彥毓二人，象徵幕僚世代的接棒傳承永不止息，期許兩人可以秉持專業，前進議會。