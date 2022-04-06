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本土+281再創今年新高！新北破百例最多　13條群聚一次看

▲指揮中心說明今（6）日新增本土個案群聚狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明今（6）日新增本土個案群聚狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-06 15:00:53

中央流行疫情指揮中心表示，國內今（6）日新增281例本土個案，續創今年新高，也是連續第六天本土病例數破百，相關重要群聚以及新的傳播鏈也跟著擴大，指揮官陳時中表示，今日新增的本土個案，以新北親友校園群聚案增加最多，本日就有40例，再來則是基隆某場所群聚，也有多達32例。

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▲本土確診數中，以新北市115例占最多數。（圖／指揮中心提供）
▲6日新增的本土確診數中，以新北市115例占最多數。（圖／指揮中心提供）
指揮官陳時中表示，今日確診的相關群聚中，以新北親友校園這部分因為學生群聚、上課染疫，回家傳給學生家長，以此群聚個案數增加最多，再來是基隆32例、高雄場所12例，而台北還有2處所類似是養生會館的地方有增加8例。

▲4月6日本土個案重要群聚列表。（圖／指揮中心）
▲4月6日本土個案重要群聚列表。（圖／指揮中心）
其他相關群聚部分，陳時中說明，還有北市校區高工有老師和3學生確診、高雄某場所因相對地域性複雜，都還持續在增加中，還有宜蘭桃園舞蹈教室的群聚，六例有中五例是家人，都是陰轉陽；台中婚宴有6例，也都是陰轉陽；而從電廠群聚衍生到新竹縣醫院的院內感染，有3例陰轉陽；新北社區也有一些散發個案，像是今天有個案裡是2例，他們為母女關係，女兒是因為同學確診匡列，在前段時間列在自主管理，現在陰轉陽，母親後被匡列而驗出陽性。

▲案23277(台中婚宴)個案關聯圖。（圖／指揮中心）
▲案23277(台中婚宴)個案關聯圖。（圖／指揮中心）

至於桃園某電商工作室，陳時中說，看起來這個案子已在控制之內，今有2例陰轉陽、花蓮慈濟急診相關也有2例陰轉陽。

▲桃園電商工作室群聚關聯圖。（圖／指揮中心）
▲桃園電商工作室群聚關聯圖。（圖／指揮中心）

有關不明感染源的傳播鏈，醫療應變組副組長羅一鈞補充表示，現在已經很難計算有幾條不明感染源，但目前確定的是，國內僅有1條BA.1相關，是台東釋迦園家庭群聚以及一對彰化夫妻有中和足跡相關而與中和公寓群聚相關，其他轉播鏈都是BA.2的omicron病毒。（編輯：林莞茜）

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