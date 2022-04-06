陳亭妃北上陪陳乃瑜市場拜票　盼激發綠營潛力翻轉新北

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陳亭妃認為，面對藍營在新北市執政長達17年，但總統蔡英文在2020大選於新北市斬獲近140萬票，顯示民進黨在這裡是很有潛力的，尤其新店區是長期藍大於綠，就更需要像陳乃瑜這樣的候選人；並大讚陳乃瑜理念明確堅定，論述鏗鏘有力，年輕有熱情，盼「唯一支持陳乃瑜」，讓乃瑜成功出線。
陳乃瑜透露，在兩人相識以前，自己就非常喜歡陳亭妃，尤其採訪造勢晚會時，聽到亭妃親切又帶有感染力的聲音，都忍不住被感動；此外，非常感謝亭妃的力挺，曾聽說有不少政壇的新人，在獲得陳亭妃的人聲加持後，順利通過初選，更在大選開出高票佳績，而陳亭妃的助選，也讓她對選情更有信心！
此次民進黨板橋區議員初選競爭激烈，吳亞蓁更是在最後一刻登記，今日也在立委張宏陸的陪同下，展開第一場公開拜票行程－青翠市場掃街；張宏陸指出，吳亞蓁從學校畢業後就在板橋，更擔任了他6年的辦公室主任，相信吳亞蓁若能當選議員，一定能服務更多的鄉親，爭取更多的建設。
吳亞蓁認為，她的起步的比較晚，但只是宣傳的時間比較晚，其實在板橋已經服務了20年，這次希望用自己的專業，能夠為板橋做更多事；青翠市場是民進黨的傳統票倉區，張宏陸與吳亞蓁一到現場後，市場的攤商說，他們都看過吳亞蓁啦！只是不知道名字，不過有張宏陸的推薦，他們也會支持吳亞蓁。