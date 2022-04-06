中市本土確診今+2 名店阿財米糕、冒煙的喬有新足跡
本土疫情升溫，台中市今新增2例本土確診，都是回到戶籍地高雄才感染、發病，在台中沒公共足跡。但清明連假期間，台中多個名店及旅遊勝地包括清水區阿財米糕店、冒煙的喬台中國美店、西區牛若丸和牛燒肉台中店、MITSUI OUTLET PARK台中港、西區大毅老爺行館、星享道酒店、新社莊園古堡、審計新村、台中客運朝馬站等，都有外縣市確診者足跡。
台中市今（6日）接獲中央通知，新增轉入2例本土確診個案（全國案號25175、25177），2人為20多歲的男女朋友，均設籍高雄市，因工作需求於台中租屋，4月2日至4日和多位友人同遊桃園、南投及高雄，4月4日在高雄陸續出現肌肉痠痛、喉嚨痛症狀，經就醫採檢後確診，皆已收治隔離治療；另高雄昨天公佈的案號25005，和這對男女朋友是同事，同遊的6、7名友人幾乎都確診，案號25005也從高雄一併轉入台中，這3例在可傳染期間均無台中市公共足跡。衛生局長曾梓展表示，今年台中市本土確診病例，目前總計17人。
此外，外縣市確診3名個案的台中足跡點，包括4月1日清水區阿財米糕店、MITSUI OUTLET PARK台中港、西區大毅老爺行館、審計新村、冒煙的喬台中國美店、西區牛若丸和牛燒肉台中店、台中客運朝馬站；4月2日泰安服務區、星享道酒店；4月3日新社莊園古堡等，市府已通知業者完成清消作業，若有足跡重疊民眾可至社篩站進行篩檢。
衛生局指出，為幫信眾完成跟隨大甲媽祖繞境的宗教心願，順利取得參加遶境資格，衛生局派出行動防疫車，今起至4月8日止每天下午1時至3時於大甲區公所開設行動接種站，提供莫德納、高端及AZ三種疫苗免預約、隨到隨打服務；另65歲以上長者及55歲以上原住民接種第1、2、3劑，領取中央補助500元禮券措施將於4月10日截止，請符合接種資格民眾儘速前往接種。