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高雄今+37　雅閣私人會館群聚暴增22例

▲高雄今（6）日一口氣新增37例確診案例，其中雅閣私人會館群聚感染就有22例。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄今（6）日一口氣新增37例確診案例，其中雅閣私人會館群聚感染就有22例。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-04-06 15:27:32

高雄今（6）日一口氣新增37例確診案例，是近期以來確診人數最多的，高雄市長陳其邁指出，雅閣私人會館群聚感染再增加22人，為今日最多；至於隔離期間陰轉陽的有6例；4例為昨日台中案25005的接觸友人；另5例為境外移入個案22153確診返家後傳染給家中5名同住者。

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今日陰轉陽的6例分別來自前鎮化工廠群聚、台中婚宴衍生高雄感染、台北案23022衍生高雄感染；而昨日確診的台中案25005，疫調發現他在4月2、3日曾號召好友一同旅遊，再一起回高雄吃吃喝喝，其中4人因此確診。

▲台中案25005相關，今再新增4人確診。（圖／高雄市政府提供）
▲台中案25005相關，今再新增4人確診。（圖／高雄市政府提供）
在3月30日入境的境外案22153，因為陽性確診住院，連續兩次CT值大於30解隔離，但返家卻造成5名同住家人確診，因為確診者中有兩位分別為8歲即10歲的學童，小港區的青山國小因此已預防性停課。

▲境外案22153返家後，造成5位家人確診。（圖／高雄市政府提供）
▲境外案22153返家後，造成5位家人確診。（圖／高雄市政府提供）
至於確診人數最多的雅閣私人會館繼昨日7人確診後，今再衍生22人確診，兩天來已經驗出有29人確診，昨日匡列的200多人中，包含第一圈員工顧客，還有第二圈的同住家人及接觸者都有人確診，CT值大多都只有10多，屬於發病前期。

▲高雄雅閣私人會館群聚感染再增加22人，為今日最多。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄雅閣私人會館群聚感染再增加22人，為今日最多。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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