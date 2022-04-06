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國光女神泳衣「身體一半全裸」　網友：側面讓人擔心

▲「國光女神」Lala蘇心甯泳衣尺度很大。（圖／Lala 蘇心甯IG）
▲「國光女神」Lala蘇心甯泳衣尺度很大。（圖／Lala 蘇心甯IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-06 17:00:002022-04-06 17:44:56

39歲蘇心甯從選美比賽出身，曾在La New熊（現為樂天桃猿）啦啦隊服務，後來以藝名「Lala」踏入演藝圈，並在節目《國光幫幫忙》擔任助理主持走紅，有「國光女神」封號，現為各大綜藝節目力邀來賓。她日前PO出一系列泳衣照，網友一看驚喊：「側面讓人擔心！」

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▲▼Lala從「國光女神」出道，目前活躍綜藝圈。（圖／Lala 蘇心甯臉書）
▲Lala從「國光女神」出道，目前活躍綜藝圈，年屆不惑的她，保養得宜，不太像一位已經有小孩的媽。（圖／Lala 蘇心甯臉書）
▲▼Lala保養得宜，看不出來已有個讀國中的女兒。（圖／蘇心甯IG）
▲▼Lala有個讀國中的女兒。（圖／Lala 蘇心甯IG）
▲▼Lala有個讀國中的女兒。（圖／Lala 蘇心甯IG）
Lala和家人到墾丁旅遊，在粉專上傳一組泳裝美拍，她頂著中分長髮，穿一套剪裁特殊的純白連身泳衣，布料採單肩設計，裹住Lala 32E右胸，左胸下緣一路裸到第三點，再以多個交叉綁帶固定，南半球、纖腰和大腿根皆坦露在外，更不用說一雙極致美腿，以「心機系」泳衣形容一點也不為過。

▲▼Lala輕鬆駕馭戰袍級泳衣。（圖／Lala蘇心甯IG）
▲Lala輕鬆駕馭戰袍級泳衣。（圖／Lala 蘇心甯IG）
▲▼Lala側身在浴缸擺拍，魔鬼曲線畢露。（圖／Lala蘇心甯IG）
▲Lala側身在浴缸擺拍，魔鬼曲線畢露。（圖／Lala 蘇心甯IG）
▲Lala泳衣正面角度。（圖／Lala蘇心甯IG）
▲Lala泳衣正面角度。（圖／Lala 蘇心甯IG）
「吃早餐嘍～為了漂浮早餐早起的女子們～」Lala寫道。網友看到她的泳裝無不驚呼，「這樣穿會不會太...」、「太扯」、「這件好誘人」、「很大膽的泳裝，感覺從側面都讓人擔心」、「美腿辣媽」、「太逆天了！高雄之光」、「這身材很少人可比得上的」！（編輯：楊穎軒）

▲LaLa蘇心甯（左）和女兒站在一起宛如姊妹檔。（圖／翻攝蘇心甯IG）
▲Lala（左）和女兒同框宛如姊妹花。（圖／Lala 蘇心甯臉書）

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