國光女神泳衣「身體一半全裸」　網友：側面讓人擔心

39歲蘇心甯從選美比賽出身，曾在La New熊（現為樂天桃猿）啦啦隊服務，後來以藝名「Lala」踏入演藝圈，並在節目《國光幫幫忙》擔任助理主持走紅，有「國光女神」封號，現為各大綜藝節目力邀來賓。她日前PO出一系列泳衣照，網友一看驚喊：「側面讓人擔心！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲Lala從「國光女神」出道，目前活躍綜藝圈，年屆不惑的她，保養得宜，不太像一位已經有小孩的媽。（圖／Lala 蘇心甯臉書）▲▼Lala有個讀國中的女兒。（圖／Lala 蘇心甯IG）Lala和家人到墾丁旅遊，在粉專上傳一組泳裝美拍，她頂著中分長髮，穿一套剪裁特殊的純白連身泳衣，布料採單肩設計，裹住Lala 32E右胸，左胸下緣一路裸到第三點，再以多個交叉綁帶固定，南半球、纖腰和大腿根皆坦露在外，更不用說一雙極致美腿，以「心機系」泳衣形容一點也不為過。▲Lala輕鬆駕馭戰袍級泳衣。（圖／Lala 蘇心甯IG）▲Lala側身在浴缸擺拍，魔鬼曲線畢露。（圖／Lala 蘇心甯IG）▲Lala泳衣正面角度。（圖／Lala 蘇心甯IG）「吃早餐嘍～為了漂浮早餐早起的女子們～」Lala寫道。網友看到她的泳裝無不驚呼，「這樣穿會不會太...」、「太扯」、「這件好誘人」、「很大膽的泳裝，感覺從側面都讓人擔心」、「美腿辣媽」、「太逆天了！高雄之光」、「這身材很少人可比得上的」！（編輯：楊穎軒）▲Lala（左）和女兒同框宛如姊妹花。（圖／Lala 蘇心甯臉書）夢想家女神「只穿Bra跑趴」 外套沒拉好全被看光妹子直播「深V一鏡到底」掀暴動 身分、正面曝光了23歲女星公開「100cm美胸」上帝視角 i級深溝線超出畫面