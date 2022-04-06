房市／信義房屋與微軟合作「房產上雲」　打造AI智能配案

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以往房仲業作業過程中最沒有效率的地方是要花很多時間去推薦客戶適合的物件，客戶也需花很多時間去理解這個物件是否符合他的需求，透過導入Azure，開發AI智能配案，把線上的數據與線下同仁服務的數據做快速的整合，配案準確率提升3成5。
因此，導入Azure對客戶、同仁、幕僚有3大優勢，客戶可更快速配對適合他的理想物件、同仁可以節省找房的時間與體力、而幕僚在開發新應用服務則創新更快速，實施至今，帶看量顯著成長3成。
即使數位轉型之路已上軌道，但在實現未來願景的道路上也出現「數位人才不足」的挑戰，陳麗心表示，此次與Azure的合作視為解方之一，因Azure為市場上熱門的服務，有龐大的技術支援夥伴，除了提升作業效率，也更容易吸引具備相關專業的數位人才加入團隊，希望未來能有更多數位人才新血加入信義房屋。
陳麗心表示，「信義房屋已40年，一般人都會講40不惑，信義房屋一直走在正確的道路上，我想我們絕對沒有疑惑的問題」因為信義房屋始終相信，只要專注如何把客戶服務好、把同仁服務好，如何善盡企業社會責任，因此運用科技，讓客戶減少舟車勞頓、員工減少作業程序，甚至2030年淨零排放的目標，都須借助科技的力量，有益未來打造不動產科技生態圈的應用發展，實踐信義房屋成為居住生活服務第一品牌的願景。
信義房屋導入 Microsoft Azure 解決方案內容包括：
1.雲端數據分析中台 Azure Synapse Analytics 及 Azure Databricks，協助企業打破數據孤島，快速橫跨資料倉儲和大數據分析系統產生數據洞見，進而建置人工智慧解決方案。信義房屋利用 Azure Synapse Analytics 及 Azure Databricks ，透過複雜演算法，打造全新「AI 智能配案」數位服務，結合大數據分析及客戶於線上操作的習慣，協助第一線銷售員快速定位客戶潛在需求，不受場域限制，例如透過線上數據同步結合線下服務體驗、銷售人員跨縣市物件查詢，或是運用手機 App 隨時推薦客戶喜好房源等，都能精準滿足客戶需求，提升 3 成 5 的配對正確率，從而提高成交率。導入數位工具也成功協助新進人員快速上手，省去大量手動翻找房源資料、尋求合適房源的時間，以專心與客戶互動，建立深厚長遠的信任感。信義房屋運用 Azure Synapse Analytics 及 Azure Databricks，助第一線銷售人員實現智能配案，提升 3 成前線業務夥伴的帶看量及斡旋或要約數。
2.整合式數據治理解決方案 Azure Purview 能有效為企業整合內部地端、多雲端、軟體即服務等環境中的數據。信義房屋三十餘年來所累積來自各系統的結構化與非結構化數據，透過 Azure Purview 快速數據源掃描、建立統一標籤整理及分類，大幅提升人員數據分析效率；同時利用 Azure Purview 妥善管理會員個人資料及內部使用者權限以符合 GDPR 等資料使用規範。信義房屋導入 Azure Purview 解決方案數據治理，已有效減少 20% 至 40% 業者搜尋資料時間。