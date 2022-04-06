高雄暴增37例　陳其邁宣布即日起特定娛樂場所擴大採檢

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陳其邁也希望全體特定行業人在這三天全面採檢，持陰性證明，才能再服務，即使再服務，相關流動人士與員工到四月底要持續快篩，有陰性證明才能提供服務，所有顧客要有滿三劑證明，才能消費，四月八日會全面稽查顧客。
高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄市雅閣私人會館匡列將近200人，經過檢驗，已經檢出22例確診，包含第一圈的員工、現場顧客以及第二圈員工或顧客的同處家人及密切接觸者；值得關注的是，確診者Ct值都在15左右，很少高於20以上，顯示剛開始發病，無症狀或症狀輕微佔大多數，確診個案年紀輕。
隨後，潘炤穎也公布確診者公共場所活動史，包括漢神巨蛋、SKM Park、大帝國舞廳、好市多中華店、漢神巨蛋鼎泰豐、一德勞工夜市、碳佐麻里高雄時代店等都有足跡。若民眾曾出入相關場所，於17日前出現上呼吸道相關症狀，務必盡速至社區採檢院所就醫。
另案22153在入境後，其兩次採檢Ct值在三十以上，因此讓他回家，傳染給同住五名家人，這是因25258昨就醫，稱家人也有症狀而發現。台中案接觸者25005有四例，他號召很多好友在南投等地旅遊，回到高雄後又到處吃喝。
高雄市衛生局提醒曾出入相關場所民眾進行自我健康監測，若於4月19日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應佩戴醫療用口罩，盡速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。