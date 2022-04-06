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高雄暴增37例　陳其邁宣布即日起特定娛樂場所擴大採檢

▲高雄市今（6）日新增37例本土病例，創下單日新高，市長陳其邁宣布即起3天針對歌廳舞廰特定場所全面擴大採檢。（圖／高市府提供）
▲高雄市今（6）日新增37例本土病例，創下單日新高，市長陳其邁宣布即起3天針對歌廳舞廰特定場所全面擴大採檢。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-06 15:37:08

高雄市今（6）日新增37例本土病例，創下單日新高。市長陳其邁表示，雅閣私人招待會館有22人確診，這是由昨凌晨發現高雄女薩克斯風樂手(案24795)所洐伸出來的個案，另隔離中陰轉陽有六人；與台中案接觸者25005有四例；另案22153指標案例是境外移入個案，返家傳染給五人。所幸多數已在第一時間匡列，社區風險暫獲控制。

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▲女薩克斯風樂手案（24795)確診，曾到AGO雅閣私人招待會館，其中2百人被匡列22人確診。（圖／高市府提供）
▲女薩克斯風樂手案（24795)確診，曾到AGO雅閣私人招待會館，其中2百人被匡列22人確診。（圖／高市府提供）
由於女薩克斯風樂手案（24795)確診，曾到AGO雅閣私人招待會館、夢時代VIP室、洲際酒店法拉利俱樂部等地演出，昨連她已有7名雅閣會館員工和顧客染疫，2百人被匡列，對此，陳其邁也宣布即起3天針對歌廳舞廰特定場所全面擴大採檢，警局都有名單，希望把特定場所風險降低。

▲市長陳其邁宣布即起3天針對歌廳舞廰特定場所全面擴大採檢。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁宣布即起3天針對歌廳舞廰特定場所全面擴大採檢。（圖／高市府提供）
陳其邁也希望全體特定行業人在這三天全面採檢，持陰性證明，才能再服務，即使再服務，相關流動人士與員工到四月底要持續快篩，有陰性證明才能提供服務，所有顧客要有滿三劑證明，才能消費，四月八日會全面稽查顧客。


高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄市雅閣私人會館匡列將近200人，經過檢驗，已經檢出22例確診，包含第一圈的員工、現場顧客以及第二圈員工或顧客的同處家人及密切接觸者；值得關注的是，確診者Ct值都在15左右，很少高於20以上，顯示剛開始發病，無症狀或症狀輕微佔大多數，確診個案年紀輕。

隨後，潘炤穎也公布確診者公共場所活動史，包括漢神巨蛋、SKM Park、大帝國舞廳、好市多中華店、漢神巨蛋鼎泰豐、一德勞工夜市、碳佐麻里高雄時代店等都有足跡。若民眾曾出入相關場所，於17日前出現上呼吸道相關症狀，務必盡速至社區採檢院所就醫。

另案22153在入境後，其兩次採檢Ct值在三十以上，因此讓他回家，傳染給同住五名家人，這是因25258昨就醫，稱家人也有症狀而發現。台中案接觸者25005有四例，他號召很多好友在南投等地旅遊，回到高雄後又到處吃喝。

高雄市衛生局提醒曾出入相關場所民眾進行自我健康監測，若於4月19日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應佩戴醫療用口罩，盡速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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