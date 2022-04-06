中和房價30年「狂漲11倍」逼死上班族 她嘆買不起車位
買房是許多人的夢想，無論是投資還是組織家庭，不少年輕人一畢業就開始存頭期款，不過房價的飆漲也令人擔憂，主播劉芯彤今（6）日就發文分享一位住在中和朋友的買房經驗，得知房價漲幅後，忍不住發文感嘆。
劉芯彤一位認識多年的好友，最近在家附近看新房子，透露從小在中和長大的對方，一路從鐵皮工廠，慢慢變成工業區、繁華的區域，無奈房價不僅三級跳，而是倍數成長：「他那天看一個預售新建案，位在捷運中和站附近，戶數不多只有60幾戶，車位配比更少是1:0.45。」預售價部分則是近36坪的三房案型，價格是2535萬，劉芯彤得知後稍微算了一下，每坪是70萬，她忍不住驚呼：「我當場下巴都快掉下來，接著他說，公設比是33%，扣掉公設後，主建物大約21.5坪、陽台2.5坪。」
劉芯彤坦言當下很想跟對方說：「21坪的三房格局，你能想像每間房間的大小嗎？大概放了雙人床後，要有很完整的衣櫃和梳妝台都很難。」不過建商也可能會給個魔術大空間的建議，但住進去合不合用，都要多加思考。
劉芯彤表示貸款75成，會讓領「死薪水」、萬年不調薪的上班族，背債得彎腰駝背，還要加上管理費一坪100元，真的非常辛苦，也透露對方告知她，自己很清楚這區域過去的行情：「他小時候（大約30幾年前），這裡的新房價一坪才6萬，30年過去，新房子一坪70萬，重點是如果你速度不夠快，人家都要完銷了，我就想問30年來，大家的薪水有漲超過10倍嗎？」最後還表示該地一個車位要30萬，直言自己連一個車位都買不起。