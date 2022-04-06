私人會館群聚恐外溢　高市特定娛樂場所擴大採檢3天

高雄今（6）日一口氣新增37例確診案例，其中雅閣私人會館群聚感染再增加22人，為今日最多，高雄市長陳其邁指出，因為發現有流動工作人士到會館工作，雅閣私人會館群聚風險高，不排除外溢到其他場所，因此高市府宣布，4月6到8日，高雄特定娛樂場所擴大採檢三天，4月8日後會開始稽查。
高雄今日確診人數最多的雅閣私人會館繼昨日7人確診後，今再衍生22人確診，兩天來已經驗出有29人確診，昨日匡列的200多人中，包含第一圈員工顧客，還有第二圈的同住家人及接觸者都有人確診，CT值大多都只有10多，屬於發病前期。
陳其邁表示，雅閣私人會館群聚不排除外溢到其他場所，因此宣布4月6到8日，高雄特定娛樂場所擴大採檢三天，希望降低特定娛樂場所風險，並表示，特定娛樂場所工作人員應持有三天內PCR陰性證明，始得提供服務，並應接種第三劑；持續到4月30日每周均需進行快篩，檢驗陰性才能提供服務，而顧客也應提出接種三劑疫苗證明，4月8日後高雄市政府就會開始稽查。
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