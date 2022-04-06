NBA／重建也難見希望 湖人無法掌握未來4季首輪選秀權
洛杉磯湖人今(6)日輸給鳳凰城太陽，加上聖安東尼奧馬刺贏球，因此球隊確定無緣附加賽。而更慘的是，他們未來要重建的資本也已經消耗殆盡，未來4年的首輪選秀權球隊都不可掌握。
湖人由於近年各項補強操作，最近4年首輪都不屬於球隊可控範圍，2022年首輪前10順位屬於鵜鶘，11-30順位屬於灰熊；2023年首輪，鵜鶘擁有籤位互換的權力；2024年和2025年，鵜鶘可以選擇得到湖人其中一年的首輪選秀權。
由於湖人無緣打進西區前十，根據聯盟最新的選秀規定，他們有高達99.6%的機率要把首輪籤送給鵜鶘。而就算是抽中那0.4%，籤位也將屬於灰熊，和他們沒有任何關係。
湖人本季團隊薪資高達1億6438美元，下一季為1億4659萬美元，這也代表他們無法透過在自由市場上簽約來得到翻盤機會。但在沒有首輪選秀權的情況下，球隊也難以交易或是選進新人。
現在擺在眼前最急迫的問題是：要如何解決Russell Westbrook的合約，由於他本賽季的糟糕表現以及下個賽季高達4700萬美元的薪水，將使他成為這個休賽期最負價值的合約之一。而湖人目前能提供給潛在買家的東西非常有限。