vivo X Fold摺疊機官方曝新功能 雙主螢幕「內外都大」
摺疊機再來一台！vivo將在4/11推出多項新品，包含旗下首款摺疊機vivo X Fold和同樣是首款款旗艦平板vivo Pad，以及全新產品系列大螢幕商務機X Note。其中摺疊機矚目度相當高，官方在自家微博也說是一款「大，集大成」的專業摺疊旗艦機，同時宣布摺疊機2.0時代的到來。
不僅網路有各種流傳訊息，官方微博也自爆各重要功能。採用內外雙主螢幕設計，配置120Hz刷新率，打開是平板，摺疊其來也是旗艦等級螢幕，採用航天級浮翼式鉸鏈，UTG玻璃，蔡司認證鏡頭，
網路上流傳了一張vivo X Fold宣傳海報，揭露功能有：2K+120Hz E5摺疊螢幕通過19項螢幕評鑑Display Mate A+認證、3D超音波雙螢幕下指紋辨識、全場景HDR色彩，採用鋯合金浮動中板、超小水滴鉸鏈結構、六重航天級材料，並且通過30萬次的萊茵摺疊認證。
這次依舊有蔡司認證鏡頭，搭載50MP OIS光學防手震主鏡頭、48MP 114度超廣角鏡頭、專業人像鏡頭與60倍OIS潛望式望遠鏡頭。處理器為高通驍龍8 Gen 1定製版，且為全球首款支援50W無線閃充、4600mAh電池、66W有線快充。螢幕據傳，全部展為8吋，摺疊後6.53 吋，vivo X Fold預計會在中國先開賣，海外市場可能還需要評估後才會引進。